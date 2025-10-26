שבועיים בלבד לאחר סיום הלחימה בעזה דווח הערב (ראשון) בכאן חדשות על מחדל חריג בהיקפו, שמהווה הפרה משמעותית של נהלי ביטחון המידע בצה"ל.

בשלב זה, בשל רגישות הנושא, לא ניתן לפרט את נסיבות האירוע.

גורמים ביטחוניים מסרו כי מדובר בטעות אנוש חמורה וברשלנות חריגה, שהשלכותיה טרם הובהרו במלואן.

לדבריהם, "האירוע חמור במיוחד, ונבחן לעומקו על מנת לוודא שהנזק, אם נגרם, יוגבל ככל הניתן".

בעקבות המחדל, הרמטכ"ל אייל זמיר הורה על פתיחת תחקיר מיוחד בראשותו האישית, והנחה על גיבוש נהלים מחמירים חדשים שימנעו הישנות של מקרים דומים בעתיד.

בצה"ל נמסר כי המסקנות הראשוניות יובאו בפני הדרג הבכיר בימים הקרובים.

גורמים בצה"ל ציינו כי צפויים צעדים אישיים נגד המעורבים באירוע, וכי הרמטכ"ל עוקב מקרוב אחר ממצאי התחקיר ומפקח עליו באופן אישי.