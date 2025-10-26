צפו: מאיפה הצלקת של יאיר גולן? צילום: דוברות

בסרטון שפורסם בחשבון הטיקטוק שלו, משחזר יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן כיצד נותרה לו צלקת עמוקה בידו מתקרית במהלך שירותו הצבאי.

"קיבלתי אותה בהיתקלות עם חיזבאללה בנובמבר 1997 בג'בל סוג'וד. יצאתי מאחורי איזה בולדר כי ראיתי מחבל. הרמתי את הנשק לירות בו, אבל היה עוד מחבל שלא ראיתי. תמיד האויב שאתה לא רואה הוא המסוכן יותר", סיפר גולן

"הוא ירה בי שני כדורים. אחד נכנס ביד, עבר דרך הדיסקית ושריר החזה והשני ברגל. היה לי מזל לא רגיל, כי הכדור שנכנס ברגיל לא פגע בשום דבר קריטי ואני פיניתי את עצמי. הלכתי ברגל עוד חצי שעה. הכדור שעבר לי דרך החזה לא חדר את שריר החזה - כך שהיה לי נס בלתי רגיל", סיכם.