גורם בקהילה החרדית בשכונת גולדרס גרין בלונדון מתחו ביקורת חריפה על מועצת בארנט לאחר שסירבה ברגע האחרון לאשר מעמד הכנסת ספר תורה בטענה שמדובר ב"סכנה ביטחונית" בשל המלחמה בעזה.

על פי דיווח באתר 'בחדרי חרדים', עסקני הקהילה פעלו במשך למעלה משישה שבועות מול הרשויות המקומיות, והגישו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים: הערכות סיכונים מקיפות, ביטוחים, תוכניות מפורטות לניהול קהל ותנועה, תוכניות חירום מלאות והכשרה של סדרנים.

למרות עמידה מלאה בכל הקריטריונים והדרישות הרשמיות, מועצת בארנט דחתה את הבקשה.

על פי הדיווח, ההחלטה הסופית נמסרה לקהילה רק לאחר כניסת השבת - צעד שמנע מהמארגנים כל אפשרות להגיב, לערער או להיערך מחדש.

בעקבות זאת מאות משפחות, נשים וילדים נאלצו להשתתף בתהלוכה ללא סידורי בטיחות רשמיים וללא פיקוח.

הקהילה החרדית בגולדרס גרין הביעה אכזבה עמוקה ודאגה חמורה מההחלטה. "מדוע צעדות פוליטיות אנטי-ישראליות מותרות מדי שבוע, ותהלוכה דתית שקטה בשכונה שלנו נחסמת?", תהו בקהילה.

חברי הקהילה חוששים שמדובר בהחלטה שמקורה במניעים דתיים או לאומניים, ומזכירים כי רק לפני עשרה ימים נמנעה כניסת ישראלים לאירוע ספורט בעיר ברמינגהם.