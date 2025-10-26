מ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אליעזר ראוכברגר, שלח מכתב לשר החינוך יואב קיש, ובו הוא מותח ביקורת קשה על התנהלות משרדו ועיריית ירושלים בנושא רישום הבנות לסמינרים החרדיים.

במכתב טען ראוכברגר כי ההאשמות על אפליה כלפי בנות ספרדיות חסרות בסיס עובדתי, ומקורן במניעים פוליטיים ובניסיון לגרוף הון ציבורי.

לדבריו, גורמים בעירייה ובמשרד החינוך בחרו להציג מצג שווא של אפליה עדתית, בעוד שבפועל דווקא הבנות האשכנזיות נפגעו ממדיניות פסולה הנגועה בשיקולים זרים ובחוסר מקצועיות מובהק.

ראוכברגר חושף כי לאורך חצי השנה האחרונה התריע שוב ושוב על התנהלות בעייתית של הגורמים האמונים על רישום הסמינרים, אך בקשותיו נדחו והוא אף הודר במכוון מדיונים מרכזיים.

לטענתו, הגורם המקצועי הבכיר ביותר בתחום החינוך החרדי בירושלים, הרב יאיר אייפרמן, הוצא מהתמונה, ובמקומו הובילו את התהליך פקידים זוטרים תוך עקיפת סמכויות והטיית ההליך כולו למניעים פוליטיים.

מ"מ ראש העיר מאשים את משרד החינוך ואת העירייה בכך שאפשרו לפקידים חסרי ניסיון ומומחיות להוביל תהליך רגיש כה חשוב, תוך פגיעה באמון הציבור במערכת החינוך.

ראוכברגר דורש מהשר קיש להתערב ולהשיב את ההתנהלות למסלול מקצועי ואחראי.

המכתב הצית מחדש את הוויכוח הסוער על רישום הבנות לסמינרים החרדיים בירושלים - נושא המעורר מתחים חברתיים ופוליטיים כבר שנים רבות.