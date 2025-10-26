השחקן היהודי אמריקאי מייקל רפפורט שיתף היום (ראשון) תמונה שלו מניח תפילין, וכתב פוסט אישי ומרגש על תהליך ההתחזקות הרוחנית שעבר בשנתיים האחרונות.

"אני מניח תפילין כבר כשנתיים", כתב רפפורט, "לא גדלתי עם זה, לא גדלתי מתוך הבנה של זה. ואם להיות לגמרי כן - כשראיתי אנשים בניו יורק עושים את זה ברחוב, מחוץ לחנות בייגל או בפארק, זה נראה לי מוזר. לא הבנתי את זה. לא הבנתי את היופי או את המשמעות".

לדבריו, "אבל עכשיו? עכשיו כשאני מניח תפילין, במיוחד דבר ראשון בבוקר - זה פוגע לי בחזה. זה ממקד אותי. זה טוען אותי. זה גורם לי להרגיש ממוקד, יציב ומצויד - לא בנשק, אלא בתכלית, במשמעת ובזהות".

רפפורט הוסיף, "זה לא רק טקס - זו הדרך שלי לדבר עם אלוקים. זו הדרך שלי לדבר עם העם שלי. זו הדרך שלי לדבר עם עצמי. ואני אוהב את זה. ממש אוהב את זה".

לדבריו, התחושות שאחרי התפילה חזקות במיוחד: "כשאני יוצא מהבית אחרי תפילה, אני מרגיש כמו גיבור על. לא בלתי־פגיע - אבל מחובר". את הפוסט הוא חתם במשפט: "עם ישראל חי".