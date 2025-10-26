ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק שמטרתה למנוע מנבחרי ציבור שהותירו חובות במפלגה אחת להתמודד מחדש במסגרת מפלגה חדשה - הצעה שלפי גורמים פוליטיים מכוונת נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

זאת, למרות התנגדות חריפה מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, שקבע כי החוק פוגע בזכות לבחור ולהיבחר.

נציג הייעוץ המשפטי אמר בדיון כי "אמנם אין מניעה פורמלית להתמודד, אבל ברגע שכל כספי המפלגה החדשה הולכים למימון חובות, ברור שאי אפשר יהיה בעצם לגייס מקורות מימון". הוא הוסיף כי ההצעה יוצרת אפליה פסולה ופוגעת באופן ישיר בזכות הפוליטית של אזרח להקים מפלגה חדשה.

בהקלטה ששודרה בחדשות 13 נשמע שר התקשורת שלמה קרעי תוקף את העמדה הזו. "הפגיעה הקשה היא בציבור - לוקחים את הכסף שלו, מבזבזים אותו, עושים סיבובי בחירות ואז פותחים שם חדש של מפלגה. יש תקדים לנוכלות כזו? יו"ר מפלגה שמקים שלד חדש כדי להתחמק מחובות?".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף לביקורת על בנט ואמר: "בסוף זה על חשבון הציבור, זה לא על חשבון סבתא שלו".

כשנציג הייעוץ המשפטי ניסה להסביר כי לא תמיד יו"ר המפלגה אחראי ישירות לחובות, השיב לו בן גביר: "הייתי לוקח אותך להיות סנגור מצוין - כמה ללמד זכות אתה יכול? נו מה, כולם מטומטמים?".