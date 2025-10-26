ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט סירב להזמנה לנאום בעצרת לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, כך דווח בחדשות 13.

העצרת, שתתקיים בכיכר רבין בתל אביב ותאורגן באופן פרטי, תכלול נאומים של שלושה מראשי האופוזיציה - יאיר לפיד, יאיר גולן וגדי איזנקוט - אך בנט השיב למארגנים כי לא יוכל להשתתף בשל אילוצי לוח זמנים.

במקביל נחשף כי יו"ר כחול לבן, השר לשעבר בני גנץ, כלל לא הוזמן לעצרת.

גורמים המעורבים בהכנות הסבירו כי רשימת הנואמים גובשה מראש על ידי המארגנים, במטרה לייצג גיוון פוליטי מסוים בקרב הדוברים, אך ההחלטה הובילה לביקורת במערכת הפוליטית.