האם תעלומת הפריצה והגניבה הגדולה ממוזיאון הלובר בדרך לפתרון? משטרת צרפת הודיעה כי עצרה שני גברים שהיו מעורבים, על פי החשד, בפריצה למוזיאון הלובר בפריז וגניבת התכשיטים בשווי 88 מיליון אירו.

משרד התובעת של פריז מסר כי אחד הגברים נעצר בעת שהתכונן לטיסה לאלג'יריה משדה התעופה שארל דה גול. החשוד השני נעצר באזור פריז, ולפי הדיווחים תכנן לטוס למאלי. ברדיו הצרפתי נמסר כי שני החשודים התגוררו ברובע סנט דני, בו מתגוררים בעיקר מהגרים והוא נחשב לרובע בעל שיעור פשיעה גבוה במיוחד.

שני החשודים, בשנות ה-30 לחייהם, היו מוכרים למשטרה ובעלי עבר פלילי בגין שוד. הם זוהו לאחר שחוקרי משטרת צרפת בדקו פריטים שהושארו סמוך למקומם הפריצה למוזיאון הלובר.

בהודעת המשטרה הצרפתית לא נמסר האם בוצעו מעצרים נוספים או נמצא חלק מהשלל שנגנב במהלך השוד שהסעיר את צרפת בימים האחרונים.

התובעת הכללית בפריז, לור בקאו, אמרה כי היא "מצטערת על החשיפה המוקדמת של המעצרים בכלי תקשורת רבים. זה עלול רק לסכן את עבודתם של יותר ממאה חוקרים שגויסו כדי לגלות את התכשיטים הגנובים ולעצור את כל העבריינים".

היא הוסיפה כי "מוקדם מדי למסור פרטים נוספים, אך אפרט יותר יותר לאחר שתסתיים תקופת המעצר של החשודים, לפני הגשת כתב אישום". על פי החוק הצרפתי, חשודים בביצוע פשעים חמורים יכולים להיות מעוכבים עד 96 שעות לפני שיוגש נגדם כתב אישום.