שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף היום (ראשון) בכנס המסים השנתי של לשכת יועצי המס באילת והתייחס למדיניות הכלכלית והביטחונית של הממשלה לשנים הקרובות.

בדבריו הצהיר כי בכוונתו להוריד מסים על הכנסות מעבודה ולעודד עלייה לארץ באמצעות הטבות מס משמעותיות, לצד קריאה לצמצום תקציב מערכת הביטחון ולהתייעלות משמעותית בהוצאות.

“נוריד מיסים על הכנסות מעבודה כדי לעודד יציאה לעבודה והגדלת פיריון”, אמר סמוטריץ'. “נקל על מעמד הביניים שנשא על גבו את מרבית הנטל במלחמה הזו - גם בכלכלה וגם בשירות המילואים. הם הביאו את הניצחון, והם צריכים להיות הראשונים שנהנים מפירותיו הכלכליים”. הוא הוסיף כי הממשלה תעודד עלייה באמצעות “הטבות מס דרמטיות”, וציין כי “זה צעד ציוני שיביא לכאן הון אנושי והון כלכלי רב שיצמיח גם הוא את המשק”.

בנושא המדיני התייחס סמוטריץ' להסכמי אברהם ואמר כי ישראל תמשיך לפעול להרחבתם, אך לא בכל מחיר: “אנחנו חייבים להתעקש שאלו יהיו הסכמים של שלום תמורת שלום - שלום אמת שמבוסס על אמת ולא על שקר של הקמת מדינת טרור שתסכן את עתידנו ואת קיומנו. אף אחד לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים. תמיד הושטנו יד לשלום, אבל לא נשלם על כך בוויתור על ארץ ישראל”.

הוא הוסיף: “מי שיציב לנו תנאים מופרכים ומסוכנים כאלה - נסתדר מצוין בלעדיו עוד 77 שנים, בדיוק כפי שהסתדרנו מצוין בלעדיו עד היום”.

ביחס לתקציב הביטחון אמר סמוטריץ' כי המערכת תידרש להתכנס למסגרת תקציבית סבירה: “מערכת הביטחון תהיה חייבת להתייעל. התקציב יישאר גבוה יותר משהיה לפני המלחמה, אבל זה לא יכול להימשך כמו בשנתיים האחרונות שבהן קיבלה המערכת שיק פתוח כמעט ללא מגבלות. נצטרך לחזור למספרים נורמליים”.