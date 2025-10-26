ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, המייצג רשמית את אלמנות ויתומי צבא הגנה לישראל, הודיע היום (ראשון) על מינויו של הרב שמואל ביסטריצקי לרב הארגון.

"אנחנו שמחים ונרגשים לספר שהחל מראש השנה", נכתב בהודעת הארגון שהופצה הערב, "משמש הרב שמואל ביסטריצקי, רב קהילת סביון, כרב הארגון וכיועץ שלנו - ושלכן.ם - בענייני רוח והלכה. הרב ביסטריצקי יעניק מענה הלכתי-רוחני למי שחפצים בהכוונה ובייעוץ בהיבטים הללו, והוא מבטיח להיות זמין עבורנו 24/7 "כמעט".

עוד נכתב בהודעה: "כבר 20 שנה שהרב ביסטריצקי פועל לקירוב לבבות ולאחדות בין כל חלקי העם, בסדרת מיזמים אישיים וציבוריים, ומאחוריו גם סדרת הספרים 'יהדותון', על יהדות לעם, וסדרת סרטונים דומה".

הרב ביסטריצקי הגיב ואמר: "זכות גדולה נפלה בחלקי, לתת את כל הזמן שבעולם לאלמנות וליתומי צה"ל וכוחות הביטחון, שהם הלב של עם ישראל. זה מרגש מאוד, ואני מתפלל שהמעגל לא יגדל".

הרב, המשמש כשליח חב"ד ביישוב סביון, החל ללוות את ארגון אלמנות ויתומי צה"ל וכוחות הביטחון ב-7 באוקטובר.

"מינויו לרב הארגון כעת הוא המשך טבעי לתרומה המשמעותית שתרם לנו בשנתיים האחרונות", אמרו בארגון אלמנות ויתומי צה"ל.

הרב ביסטריצקי הוסיף ואמר: "אני כאן לעזרת הארגון, ולעזרת חברות וחברי הארגון - ומקווה מאוד שאוכל לעזור בכל מיני שאלות שמתעוררות; החל מילד ששואל 'איפה אבא עכשיו' וכלה בשאלות הלכתיות, בכל מה שקשור, למשל, לסיטואציות שבהן אמא נכנסת במקום אבא ומובילה רגעים אישיים כמו סיפור פרשת השבוע או הקידוש.

"לילדים האלה אין אבא שיעטוף בטלית, שיעזור להניח תפילין, וכולנו, כל עם ישראל, נכנסים לתפקיד ומנסים למלא את מקומו. האבות האלה הקריבו את חייהם למען כולנו, והדבר המינימלי שאנחנו יכולים לעשות בתמורה הוא להיות עם הבנים ועם הבנות שלהם ברגעים האלה. גם בתחנות החיים המשמעותיות וגם בימי השגרה, חשוב לתת להם את ההרגשה הכי טובה".