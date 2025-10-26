בר קופרשטיין: היכו אותנו, אמרו שזה בגלל בן גביר באדיבות זמן אמת, כאן 11

בר קופרשטיין, אחד מהחטופים ששבו מהשבי בעזה, שיתף בראיון לתוכנית "זמן אמת" בכאן 11 את החוויות הקשות שעבר במהלך הימים שבהם הוחזק בידי חמאס. לדבריו, התנאים היו בלתי אנושיים, המזון היה מצומצם והחטופים סבלו מהתעללות מתמשכת.

"אני זוכר שהיו ימים שלא היה אוכל", סיפר. "היה שם בחור שהתפקיד שלו היה לוודא שלא יתנהגו אלינו טוב מדי. לא ראינו אותם אוכלים, אבל ראית שהם מתחזקים בזמן שאנחנו נחלשים".

קופרשטיין תיאר כי באחד הימים, לאחר הצהרות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על החמרת תנאי האסירים הביטחוניים בישראל, ספגו הוא וחטופים נוספים התעללויות אכזריות. "אני זוכר שהם הגיעו אלינו ופשוט פוצצו אותנו במכות. הם אמרו - 'זה בגלל בן גביר. מה שהוא עושה לאסירים שלנו, אתם תקבלו בחזרה'. הם חזרו על זה עוד כמה פעמים. העמידו אותנו מול הקיר, הרביצו, השפילו. אחר כך לקחו אותי לחדר שלהם, קשרו לי את הרגליים למקל, והחלו להכות אותי בכפות הרגליים. שברו לי כמה אצבעות - חודש שלם לא הצלחתי לדרוך".

בהמשך תיאר את תחושת האימה שחש: "חשבתי שהם הולכים לכרות לי את הרגליים. אתה אומר לעצמך - זהו, זה הסוף. אתה רואה את כל החיים חולפים מול העיניים".

בריאיון סיפר גם על החקירה שעבר בזמן השבי, תחת איום בנשק: "הם רצו לדעת מי חייל ומי לא. אמרתי שאני כבר לא בשירות, רק עובד באבטחה. הצלחתי לערבב אותם. באותו רגע רק ניסיתי לשרוד".

כשנשאל אם הוא כועס על השר בן גביר, ענה: "כעסתי על זה שזה יצא לתקשורת. אתה יודע שאנחנו שם בידיים שלהם - איך אתה נותן להם סיבה להתעלל בנו? אתה שר בממשלה, אתה צריך לדאוג לנו".

השר בן גביר הגיב לדברים ואמר: "אני מחבק את בר קופרשטיין ואת כל החטופים שחזרו הביתה, אבל התקשורת הישראלית מאמצת את הנרטיב של חמאס. חמאס לא היה צריך תירוץ כדי לרצוח, לאנוס ולשרוף תינוקות. הדברים האיומים האלו קרו הרבה לפני השינויים בבתי הכלא - שינויים שנתניהו באותה תקופה לא נתן לי לבצע. היום גם בשב"כ מודים שפרסום המדיניות הוביל לירידה בפיגועים".