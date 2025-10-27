סרטון חדש של היוצר שרגא שמידלר מספר על האנשים בתקופת האר"י שפגשו את המשיח בצפת ובגלל הטעות שלהם הוא בחר שלא להתגלות.

"בספר שבחי האר"י שכתב אחד מתלמידי האר"י שחי בצפת לפני קרוב לחמש מאות שנה מובא סיפור מדהים שקשה להאמין לו לולא כתב אותו אחד מהנוכחים במקום.

כותב הסיפור מתאר כיצד תלמידי האר"י זכו לפגוש בתפילת שחרית של שבת את שבעת הרועים. אברהם, יצחק, יעקב, משה , אהרן יוסף ודוד שעלו לתורה כל אחד בתורו", מספר שמידלר.

לדבריו, "לפני אותו המעמד הורה האר"י לתלמידיו שלא משנה מה יראו - בל יצחקו. בגרסה קדומה של הספר מובא נתון מדהים שלא מובא בגרסאות המודפסות המאוחרות שלו. שמטרת אותו מעמד היה מבחן לראות האם התלמידים יביטו בהופעה החיצונית של שבעת הרועים - בקנקן - או שישכילו להתבונן במה שיש בו.

ואם אכן יעמדו במבחן - העולה האחרון - דוד בן ישי השאר בעולם הזה כמשיח בן דוד ויביא את הגאולה המיוחלת לעולם. לצערנו הרב התלמידים לא עמדו במבחן כשאחד התלמידים צחק למראהו של דוד המלך שהגיע מפזז ומכרכר כאחד הריקים בעקבות זאת המשיח לא התגלה באותו מעמד והגאולה נדחתה למועד לא ידוע. עד שהאנושות תלמד להביט על העולם בעיניים פנימיות יותר ופחות חיצוניות ולא לשפוט את האנשים על פי המעטפת שלהם".

שמידלר מסיים בשאלה: "והשאלה הנשאלת היא - האם אנחנו כבר שם?", תוהה שמידלר.