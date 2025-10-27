הפרשן לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, מתייחס לטענות לפיהן חיזבאללה נערך לחידוש לחימה עם ישראל ומסביר מדוע הן אינן נכונות. במקביל הוא מדגיש ממה צה"ל צריך להיזהר במיוחד בזירה הלבנונית.

"ישראל סיימה את המהלומה על חיזבאללה עם טיפול ב-80%. לגבי ה-20% קיבלנו דוגמה למה שקורה במזרח התיכון כשלא מסיימים עם משהו במאת האחוזים. הזירה הפנים לבנונית נכשלה מפירוק חיזבאללה מנשקו. האמריקנים השקיעו כל כך הרבה בכך וזה לא קרה. הם גם לא חישקו אותנו כמו שקורה בעזה. לכן, ישראל ממשיכה לחסל ולעשות ככל העולה על רוחה בדרום לבנון וגם באזורים אחרים", אמר יחזקאלי ב-i24NEWS.

הוא הוסיף "איראן הבינה, אחרי מכת הביפרים וחיסול נסראללה, שבזירה הלבנונית אפשר לשקם את חיזבאללה. הם יחזרו לדרום וימשיכו. גם אנחנו הבנו שזה קורה".

לכן, לדעתו, "המצב עכשיו אינו כזה שחיזבאללה רוצה מלחמה - כי אם יירה ליישובי הצפון ישראל עלולה להגיב באופן לא פרופורציונלי. חיזבאללה מעוניין לחטוף חייל, ומבין שקרנו של חמאס עלתה רק בגלל שהחזיק בישראלים חטופים. לשם חיזבאללה חותר והוא משקיע בזה".

"יש להם תוכניות, הם חוזרים לדרום לבנון, וישראל צריכה להבין שעליה לפעול ולסיים את המהלך כך שהזירה הלבנונית תפרק את חיזבאללה מנשקו. חיזבאללה לא ישאף בינתיים לחזור למלחמה - אבל בהחלט ינסה לעשות צעדים שיסבכו אותנו", סיכם.