יו"ר סיעת עוצמה יהודית, ח"כ יצחק קרויזר, אומר כי מפלגתו דוחפת ומקדמת את חזרת צה"ל ללחימה עצימה בעזה נגד חמאס - למרות ההסכם שהושג בחסות אמריקנית.

"לאחר 752 ימים, 13 חטופים שעדיין נמצאים ברצועת עזה, רואים שחמאס ממשיך לקרוע את החברה הישראלית. לכן, לתפיסת העולם שלנו, אמרנו שאת החטוף האחרון חיילי צה''ל הם אלה שיחזירו אותו", אמר קרויזר בראיון ל-103FM.

הוא הדגיש כי "אנחנו עדים לכך שהלחץ הצבאי הביא להכרעת ארגוני הטרור והביא למתווה מדיני שבו כולם היו אמורים לחזור בפעימה אחת".

"צריך גם ליישם את תוכנית ההגירה ולייצר התיישבות וריבונות ברצועת עזה כי רק זה המפתח לביטחון ישראל", הצהיר קרויזר.