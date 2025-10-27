השאלה התעוררה בכל עוצמתה בסיום שלב הלחימה נגד איראן, כאשר מטוסי חיל האוויר הסתובבו וחזרו לארץ בהוראה נחרצת של טראמפ - מדוע היה כל כך חשוב לטראמפ להציל את משטר האייטולות בטהראן?

היינו קרובים מאד לקריסת האויב הראשי, ולשינוי היסטורי של המרחב כולו, וטראמפ בלם והפיל את הסיכוי הזה, ואולי גם הפסיד את פרס נובל, שהיה ראוי לו אילו קרס המשטר ההוא - כעת האיראנים גומלים לו רעה תחת טובה, בעצירת המו"מ עם אמריקה.

ההסכם להפסקת אש ולסיום המלחמה בעזה מעלה שאלות קשות נוספות - האם טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל? או שהוא יותר בן ברית של קטאר, וניצב כעת מול ישראל, בראש הקואליציה הסעודית ומדינות המפרץ, ואולי גם טורקיה?

האם התקיפה הישראלית נגד ראשי חמאס בבירת קטאר, שהפכה את קטאר ל'בת ברית' של אמריקה, פרצה דרך לעסקה של הצלת החטופים ואולי גם לסיום המלחמה בעזה? או שמא התקיפה הישראלית הפכה את טראמפ מתומך מוחלט בישראל, למתווך שבולם את ישראל לפי הדרישות של קטאר וסעודיה?

שאלה קריטית כנקודת מבחן: האם חמאס יישאר שליט דומיננטי בעזה? האם קטאר תמשיך לממן את חמאס? האם דונאלד טראמפ דרש - או ידרוש - מקטאר כ'בת ברית' של אמריקה, להפסיק כליל את המימון לחמאס, ולכפות עליו להתפרק כליל מנשקו ולהשמיד את המנהרות שנשארו? או, שקטאר תממן את 'שיקום עזה', וחמאס ישלוט שם מהמנהרות, עד שיצליח להשתלט שוב, כפי שכבר עשה לרשות הפלסטינית?

שאלות נוספות:

האם הכסף הקטארי, והנפט הסעודי החזירו את הממשל באמריקה לעמדות ישנות של 'חיבוק בולם' מול ישראל? ככל הנראה בשלב זה, מדינות המפרץ מחקו אצל טראמפ את ההסכמה לריבונות ישראלית במרחבים הפתוחים ביהודה ובשומרון, ואולי אף החזירו את הרשות הפלסטינית בתמיכה סעודית לכיוון של מדינה ריבונית על גבולות ישראל, אחרי תקופת ביניים של ניהול אמריקני וסעודי עם כסף קטארי -

קרוב לוודאי שניהול כזה לא יאפשר לישראל פעולות צבאיות נגד גרעיני הטרור שיצמחו שם (אולי בשמות אחרים), וכאשר יעבירו המנהלים את השליטה לפלסטינים - כמה זמן יעבור עד להשתלטות הטרור האידיאולוגי? ועוד כמה זמן יחלוף עד להתקפות רצח הצפויות מכל עבר?

כל זה עלול להפוך את הניצחון הישראלי במלחמה, לכישלון חמור ומסוכן בהמשך.

כמו במקרים לא מעטים בעבר, דווקא התנגדות של חמאס להתפרק מנשקו ולצאת מעזה, יכולה להכשיל את המהלך המסוכן של מדינה פלסטינית בתמיכת טראמפ-קטאר-סעודיה, עם טורקיה והאמירויות, אלא אם טראמפ יוותר לחמאס גם על דרישה זו, בלחץ קטארי וסעודי - האם טראמפ יאפשר לישראל לחזור ולהילחם מול חמאס משתלט, או שישראל תיאלץ להמתין להתקפה רצחנית שלהם?

והשאלה העיקרית העולה כעת - האם ישראל חשובה בעיני טראמפ ככוח מרכזי במרחב, או שמא סעודיה עם קטאר וטורקיה יותר חשובות?

השאלה הייתה צריכה להיות מופנית גם לסעודיה עצמה, אילו היה שם עם מי לדבר -

התקיפות המדהימות של חיל האוויר הישראלי באיראן ובתימן הח'ותית הועילו מאד לסעודיה, שהרי הח'ותים בתמיכת איראן תקפו בטילים מתקני נפט בסעודיה הרבה לפני שירו טילים לעבר ישראל! אבל לא רק שהסעודים לא אומרים 'תודה' לישראל, אלא שיחד עם קטאר הם מובילים כעת מערכה נגד ישראל.

ככל הנראה בשלב ראשון כבר הצליחו למשוך את הנשיא האמריקני מתמיכה מלאה בישראל וגם בריבונות חלקית ביהודה ובשומרון, וכעת הוא חותר למעמד של מעצב 'מזרח תיכון חדש' עם קטאר וסעודיה בתמיכת טורקיה והאמירויות. נמתין ונראה!