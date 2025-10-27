תנועת פתח, בהובלת יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן), פרסמה היום (שני) הבהרה בעקבות הדיווח מאמש לפיו הסכימה למועמדותו של אמג'ד א-שווא לעמוד בראש ועדת הטכנוקרטים שתנהל את רצועת עזה.

אמג'ד א-שווא, יו"ר רשת הארגונים הבלתי ממשלתיים ברצועה, אמר לערוץ "אל-ערביה" כי הוא מוכן לקבל את התפקיד, אך הוסיף שנכונותו מותנית ב"הסכמה לאומית" רחבה מצד הארגונים הפלסטיניים.

בהודעה מטעם דובר תנועת פתח, עבד אל-פתאח דוולה, נמסר כי "על פי עמדתה הקבועה של התנועה, בראש ועדת הטכנוקרטים צריך לעמוד שר בממשלת הרשות הפלסטינית, שהיא הגוף האחראי לניהול ענייני העם הפלסטיני במולדת".

דוולה הוסיף כי עמדת פתח מבוססת על מחויבותה ל"איחוד המולדת והעם", וכן על שמירה על מקור סמכות פוליטי אחד - אש"ף והרשות הפלסטינית.

גורם ישראלי אמר לערוץ "אל-ערביה" כי ישראל אינה מתכוונת להטיל וטו על מינויו של א-שווא, וציין כי סמכויות הוועדה יהיו אזרחיות בלבד.