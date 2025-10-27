ימים ספורים לאחר כניסתו של ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני לתפקידו, צפוי דובר השב"כ א' לסיים את תפקידו בימים הקרובים. כך דווח בגלי צה"ל.

א' כיהן כדובר הארגון במשך כעשרים שנה, כאשר השנתיים האחרונות נחשבות לתקופה סוערת במיוחד בתולדות השירות. בין היתר נדרש א' לטפל תקשורתית בהשלכות מחדל 7 באוקטובר, בו היה לשב"כ תפקיד מרכזי, וכן בהדחתו של ראש השירות הקודם, רונן בר.

מתוקף תפקידו, מצא את עצמו א' בלב העין הציבורית - למרות אופיו החשאי של הארגון. הוא נדרש להשיב את אמון הציבור בפעילות השירות, ולעמוד בחזית ההתמודדות הציבורית מול ביקורת ודרישות להבהרות, גם כאשר עיקר פעילות השב"כ מתבצע מאחורי הקלעים.

א' ליווה את רונן בר גם בתקופה הרגישה של ההדחה, התצהיר שהוגש לבג"ץ והעימותים החוזרים מול הדרג המדיני. במהלך אותה תקופה, שימש לא רק כדובר של גוף ביטחוני, אלא גם כמי שמייצג את ראש השירות ברמה האישית, במיוחד לנוכח המאבק שהתנהל בין בר לראש הממשלה.

בימים הקרובים צפוי א' לפרוש מתפקידו, כאשר הוסכם כי יצא ללימודים. גורמים המקורבים לדוד זיני מדגישים כי מדובר במהלך שתוכנן מראש, עוד טרם כניסתו של זיני לתפקיד, והוא אינו זה שיזם את סיום כהונתו של הדובר. בהמשך, יידרש ראש השב"כ החדש להכריע לגבי המשך דרכו של א' בשירות.

על פי ההערכות, בימים הקרובים ימנה זיני דובר חדש לארגון.

משירות הביטחון הכללי נמסר בתגובה, "זה למעלה משני עשורים, דוברות השב"כ היא גוף מקצועי, אמין וממלכתי, ואין בכוונתנו לעסוק בתקשורת בתכנית השירות ומסלול הקריירה של בעלי התפקידים שעובדים במסגרתו".