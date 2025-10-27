ח"כ סוכות בתפיסת שב"חים ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) תפס שני שוהים בלתי חוקיים במהלך סיור שערך בתחילת השבוע בשכונת בית חנינא שבצפון ירושלים.

סוכות יחד עם הפעיל ידידיה אפשטיין הבחינו במהלך הסיור בשני חשודים שחדרו לשטח הריבוני של מדינת ישראל דרך פרצה מוכרת בגדר הביטחון.

לדברי סוכות, מדובר באותה פרצה שדרכה חדרו בעבר המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות, שבו נרצחו שישה אזרחים ישראלים.

ח"כ סוכות ואפשטיין עיכבו את החשודים במקום עד להגעת כוח מג"ב, שעצר את השניים והעבירם להמשך חקירה.

"מדובר במחדל שחוזר על עצמו מדי לילה ומעמיד את ביטחון אזרחי ישראל בסכנה מתמשכת", אמר חבר הכנסת סוכות לאחר התפיסה.

עוד הוסיף: "הגעתי לשטח כדי לראות ממבט ראשון איך עניין השב"חים מתנהל. נדהמתי לגלות את גודל המחדל. אכנס באופן מיידי דיון דחוף בועמ"ש חוץ וביטחון לענייני יו"ש שבראשותי כדי לוודא שהמחדלים הללו מטופלים, ושהאחריות תעבור מהצהרות - לביצוע בשטח".