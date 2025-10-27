גלית ולדמן, אימו של רס"ן אריאל בן משה ז"ל, לוחם סיירת מטכ"ל שנפל בשבעה באוקטובר בעוטף עזה, הודיעה על פרישתה ממועצת אוקטובר - גוף המאחד משפחות שכולות ונפגעי הטבח ודורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בפוסט שפרסמה כתבה ולדמן, "עקב מידור והרגשה שזהו יותר ליח"צ על חשבון כאב - פורשת ממועצת אוקטובר".

בראיון הבוקר לגלי ישראל הסבירה ולדמן את החלטתה: "כנראה עליתי על האוטובוס הלא נכון. הייתי אתמול בדרך להרצאה מול חיילים ואני מקבלת פתאום טלפון מהאדם שהביא אותי למועצת אוקטובר והוא אמין עלי מאד - והבנתי מדבריו שמתחת לפני השטח יש פעילות שהיא לא בדיוק מה שסוכם איתי".

היא הבהירה, "אני לא הייתי הפנים של המחאה אלא הייתי שותפה לרצון לחקור כדי שהאסון כזה לא יקרה לנו שוב! פתאום אני מגלה שיש קבוצת וואצפ שלא כולם נמצאים בה, הרגשתי שיש איזה סוג של קמפיין 'רק לא היא', אז החלטתי לצאת".

בהמשך התייחסה גם למרקם הפוליטי שמאחורי תחושותיה: "אני מניחה שזה לא בגלל צבע העיניים שלי אלא בגלל הדעות הפוליטיות שלי. אף אחד לא אמר ולא יגיד לי את זה בפנים אבל יכול להיות שרוח הבחירות מנשבת גם לשם… אני לא בת 20, גם לא בת 30. למקום טוב זה לא יגיע".

'מועצת אוקטובר' מאגדת משפחות שכולות ונפגעי הטבח והיא דורשת להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת המחדלים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר והיא מכוונת את מאבקה נגד הממשלה.

מועצת אוקטובר, שמובילה את הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, מבהירה באתרה כי "רק ועדת חקירה ממלכתית היא בלתי תלויה ולא פוליטית. כל מתווה אחר, עלול להתבסס על דילים פוליטיים וקומבינות. עליה לחקור הכל ואת כולם - לא ננוח את שנדע את האמת, אמת שתביא בטחון!".