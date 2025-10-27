נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי רשם הלילה (שני) ניצחון משמעותי בבחירות האמצע, בניגוד לתחזיות מוקדמות שהצביעו על מאבק צמוד ואף אפשרות להפסד.

מפלגתו, "לה ליברטד אבנסה" ("החירות מתקדמת"), קיבלה למעלה מ-40% מקולות הבוחרים.

ההישג מבטיח למיליי שליטה מספקת בשני בתי הפרלמנט, באופן שיאפשר לו להתגבר על התנגדות אופוזיציונית ולמנוע חסימות חקיקה או ווטו נגד יוזמותיו הכלכליות. הבחירות נחשבו למבחן מרכזי לשלטונו של הנשיא, שנכנס לתפקידו לפני פחות משנה.

למרות מחירים כלכליים ששילמו אזרחים בעקבות צעדי הצנע החריפים שנקט, ההצבעה שיקפה אמון ציבורי רחב בדרך שהוא מוביל. מיליי, המגדיר את עצמו "אנרכו-קפיטליסט", הצליח להפחית את שיעור האינפלציה השנתי מכ-160% לכ-30%.

במסר שנשא מול תומכיו לאחר פרסום התוצאות, אמר מיליי, "היום עברנו נקודת מפנה. היום מתחילה בנייתה של ארגנטינה הגדולה", בהתייחסות ישירה לסיסמת הבחירות המזוהה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

שיעור ההצבעה עמד על 68% - הנתון הנמוך ביותר בבחירות אמצע מאז חזרת הדמוקרטיה לארגנטינה ב-1983, מה שעשוי להעיד על עייפות פוליטית בקרב חלק מהציבור, ובפרט מתנגדי השלטון.