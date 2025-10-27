ארגון "אמהות הלוחמים" פנה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לבטל את הנוהל לפיו נפתחות ישיבות ועדות הכנסת בדברי פתיחה של בני משפחות החטופים.

הפנייה מגיעה לאחר השבת כלל החטופים החיים מעזה. לדברי הארגון, הנוהל שנקבע בתחילת מלחמת חרבות ברזל ונועד לאפשר ביטוי ציבורי למשפחות החטופים, הפך לכלי פוליטי שפוגע בעבודת הכנסת.

"נוהל זה, שהחל כנוהל יוצא מן הכלל ונבע מתוך כוונה לאפשר ביטוי ציבורי רחב בעת הקשה בה נמצאו בנינו ובנותינו חטופים בעזה, נוצל לא פעם לפרובוקציות למטרות ניגוח פוליטי, והפך למנגנון שהוביל לעיתים קרובות להפיכת הוועדות לזירת התגוששות, צעקות ומחלוקות, פגע בעבודת וועדות הכנסת השונות, וביזה את הפרלמנט הישראלי", נכתב בפנייה.

עוד הוסיפו האמהות, כי "בעת הזו, שחטופינו חזרו לביתם תודה לאל, ראוי לעדכן את הנוהל שמאפשר כניסה לכנסת לעשרות ומאות פעילים פוליטיים במסווה של 'קירבה לחטופים', כולל שלטים, חולצות ומדבקות באופן שנוגד את כללי ההתנהלות הרגילים בכנסת".

לטענתן, יש להגביל את רשות הדיבור בפתח כל דיון, במיוחד כאשר הנושא אינו קשור ישירות לנושא הישיבה: "נדרש שהכנסת תחזור לעצמה, תפעל ללא הסחות דעת, והוועדות יחזרו לעבודה שוטפת החשובה כל כך לניהול המדינה".

חנה גיאת, אם ללוחמים וממובילות הארגון, טענה: "מה שקורה בוועדות הכנסת הוא ניצול ציני של הרגישות למשפחות החטופים. תחת הכותרת של 'משפחות חטופים' הדוברים משתלחים בממשלה ובחברי הכנסת. רובם ככולם של הדוברים, בוודאי עכשיו, הם קרובי חטופים לשעבר או סתם פעילים של המטה".

עוד תקפה בחריפות: "כמה מהבוטים ביותר מבין הדוברים הם קרובים-רחוקים או חברים של חטופים שהוחזרו לפני כמעט שנתיים, בעסקה הראשונה. כאילו לא די בזאת שהם מדברים דקות ארוכות ובצורה בוטה, הם לא מהססים לקטוע ולהפריע לדברים של כל מי שחושב אחרת, ואפילו משפחות חטופים אחרות מפורום תקוה, או משפחות חללי מלחמה מפורום הגבורה. זה כבר מזמן לא משפחות חטופים אלא קרקס קפלן, והגיע הזמן לשים לזה סוף".

פנייה דומה העביר ח"כ צבי סוכות ליו"ר הכנסת, ובה כתב: "הגיע הזמן להחזיר את ועדות הכנסת לעבודה מלאה".