רשויות ההגירה של ארצות הברית עצרו את הפרשן והעיתונאי הבריטי האנטי-ישראלי סמי חמדי, המזוהה בין השאר עם קריאות תמיכה בחמאס ובטבח 7 באוקטובר.

חמדי, שנמצא כעת במעצר של רשויות ההגירה האמריקניות (ICE), היה בעיצומו של סיבוב הרצאות ברחבי ארצות הברית.

המעצר התרחש בנמל התעופה הבין-לאומי של סן פרנסיסקו, שם נעצר חמדי זמן קצר לפני שהיה אמור להמשיך לאירוע נוסף בפלורידה מטעם המועצה ליחסי אמריקנים-מוסלמים (CAIR). יום קודם לכן הוא נאם באירוע של הארגון בסקרמנטו שבקליפורניה.

בהודעה מטעם הדוברת של המשרד לביטחון המולדת נכתב: "הוויזה של האדם הזה בוטלה והוא מוחזק במעצר של ICE עד לסילוקו מהמדינה. תחת הנשיא טראמפ, מי שתומכים בטרור ומערערים את ביטחון ארצות הברית לא יורשו לעבוד או לבקר כאן".

סגן מנכ"ל CAIR, אדוארד אחמד מיטשל, אמר כי עורכי הדין של הארגון ניסו ליצור קשר עם חמדא אך ללא הצלחה. הוא הוסיף כי חמדא הכחיש בעבר כל קשר לתמיכה בארגונים אסלאמיים קיצוניים. פעילה שמרנית בשם לורה לומר טענה ברשתות החברתיות כי היא זו שיזמה את הפנייה שהובילה למעצרו של חמדי.

אחרי טבח 7 באוקטובר קרא חמדי לחגוג את הטבח בדברים שנשא במסגד בלונדון: "אל תרחמו עליהם, הם לא רוצים את הרחמים שלכם. תחגגו את הניצחון! כמה מכם הרגישו בלבם את האופוריה כששמעתם מה קרה? אללה אכבר!".