חברת הדגל הלאומית של הממלכה המאוחדת בריטיש איירווייז הודיעה כי הסירה את חסותה מהפודקאסט של לואי ת'רו בעקבות השתתפותו של סולן הרכב הפאנק-ראפ הבריטי בוב וילן אשר קרא קריאות בוטות נגד צה"ל.

ויילן ששמו האמיתי הוא פסקל רובינסון-פוסטר עורר סערה לאחר שהוביל את הקריאה "מוות לצה"ל" במהלך הופעת הלהקה בפסטיבל גלסטונברי השנה, קריאה ששודרה בשידור חי על ידי ה-BBC. וילן הודיע כי הוא "אינו מתחרט" על הקריאות שהוביל בפסטיבל המוזיקה האנגלי, "הייתי עושה זאת שוב מחר".

בעקבות האירוע בוטלו הופעות של הלהקה בפסטיבלים ובארה"ב נשללו ויזות חברי הלהקה שהיו אמורים לפתוח סיבוב ההופעות באוקטובר בכ-20 ערים ברחבי ארה"ב, בהן ניו יורק, וושינגטון, לוס אנג'לס ונאשוויל.

ויילן אמר כי הסרת החסות היא "טקטיקת הפחדה" מצד גורמים פרו-ישראליים בניסיון להרתיע גופים מלתת לו במה.

בריטיש איירווייז מסרה כי "נכון לעכשיו השעינו את החסות שלנו לסדרה, והפרסומת הוסרה. אנחנו אסירי תודה על כך שהנושא הובא לידיעתנו, שכן התוכן מפר בבירור את מדיניות החסויות שלנו בנוגע לנושאים רגישים או שנויים במחלוקת מבחינה פוליטית. לנו ולסוכנות המדיה החיצונית שלנו יש נהלים שנועדו למנוע מקרים כאלה, ואנחנו בודקים כיצד הדבר קרה".