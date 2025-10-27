חברי כנסת ושרים בליכוד שוקלים לקחת חלק בעצרת המיליון נגד גיוס צעירים חרדים לצה"ל.

שר התקשורת שלמה קרעי אמר הבוקר (שני) ברדיו "קול חי", כשנשאל על העצרת, כי "כשנלחמים כדי להפסיק את המאבק בלומדי התורה, אני חושב שזה בהחלט רעיון להגיע ולהשתתף בעצרת, אשקול זאת".

"גם אם לא אצליח להיות במקום של העצרת, לבי בודאי עם כל אחינו בית ישראל שרוצים להפסיק את הרדיפה של היועמ"שית".

ח"כ אביחי בוארון, אמר לרדיו "קול ברמה" כי "אני חושב להצטרף לעצרת הזאת, יש ברית כרותה בין הליכוד לציבור החרדי, התורה היא סם החיים שלנו ולימוד התורה זה ערך עליון".