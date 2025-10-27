נקבת כריש ממין סנפירתן נמצאה בסוף השבוע שעבר כשהיא מתה, לאחר שנתפסה בציוד דיג מול חופי ג'יסר א-זרקא.

הגופה הועברה לנתיחה מדעית במסגרת מחקר מתמשך של תחנת מוריס קאהן לחקר הים, השייכת לבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה.

איליה בסקין, פקח היחידה הימית ברשות הטבע והגנים, סיפר כי ביום חמישי האחרון קיבל דיווח מדייג מקומי על גופת כריש שנתפסה במערך חכות שוקע מסוג "שאראק". לדבריו, "הדייג שאל אותי האם להעביר אליי את הכריש או להשיבו לים. אספתי את גופת כריש הסנפירתן, ערך טבע מוגן, מהמעגן והעברתי לחוקרים לצורך נתיחה שלאחר המוות".

ד"ר אביעד שיינין, ראש תחום טורפי-על בתחנה, ציין כי "במקרים קודמים שבהם בדקנו כרישים ודולפינים שנלכדו בציוד דיג, מצאנו לעיתים סימנים למחלה או חולשה שתרמה ללכידה, ולכן גם כאן בוצעה נתיחה מלאה".

את הנתיחה ביצעו ד"ר דני מוריק, ראש תחום הפתולוגיה בתחנה, יחד עם ד"ר שיינין, במעבדת טורפי העל באשדוד. נמצא כי מדובר בנקבת כריש בוגרת, באורך של כשני מטרים. מסריקת אולטרסאונד שביצעה ד"ר לי ליבנה, חוקרת בתחום רביית כרישים, עלה כי הנקבה אינה בהיריון.

"כרישות מסוג זה ממליטות לרוב ביולי ומזדווגות במאי-יוני", הסבירה ד"ר ליבנה. "המין מתאפיין במחזור רבייה דו-שנתי. סביר שהכרישה המליטה בקיץ האחרון ונמצאת בשלב מנוחה, תוך התפתחות זקיקים לקראת עונת ההזדווגות הבאה". לדבריה, גודל הזקיקים שנמצא במהלך הנתיחה תומך בהשערה זו.

עוד ציינה כי מדובר בפעם השנייה שבה נאסף אישוש למחזור הרבייה הדו-שנתי של מין זה בחופי ישראל. "בחודש מרץ האחרון בדקתי כרישה בשם רומי, ונראה שנשאה ולדות בגודל מתקדם - כך שסביר שהמליטה גם היא ביולי", הוסיפה.

לפי ממצאי הנתיחה, הכרישה הייתה בריאה, אך בגופתה נמצא קרס דיג.