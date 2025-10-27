יוזמת המחאה ההמונית נגד מעצר בחורי ישיבות עריקים הצפויה להתקיים בצהרי יום חמישי הקרוב בכניסה לירושלים הולכת ומתגבשת.

יממה אחרי כינוס 'ועד הפעולה' בהובלת רבני ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, הולכים ומתבררים קווי האופי הייחודיים שהיא תישא: בניגוד לעצרות מחאה מקובלות, זו לא תכלול נאומים פוליטיים, לא רבנים או פוליטיקאים על במה אלא תתקיים כעצרת תפילה בלבד.

על פי המסתמן, רבנים מכל החוגים ישהו במוקדים שונים ברחבי האזור כולו, כאשר מרפסת אחת תשמש כמוקד המרכזי של המעמד לצורך אמירת הסליחות.

"סדר העצרת יכלול אך ורק סליחות, תהילים וקבלת עול מלכות שמים. כל חסידות וכל קהילה יעמדו בשטח שיתוכנן עבורן מראש בראשות הרב או האדמו"ר שלהן", הסבירו המארגנים בשיחה עם ערוץ 7.

"במרכז האיזור, חזן יישא תפילות והציבור יחזור אחריו - מעין תפילה המונית ענקית הפרושה על פני רחובות שלמים", הוסיפו.

לערוץ 7 נודע כי לאורך סוף השבוע האחרון היו גורמים באגודת ישראל שביקשו שבעצרת תושמע ביקורת חריפה נגד הממשלה והעומד בראשה אולם בקשה זו נדחתה על ידי שאר הפלגים שביקשו להתמקד במחאה סולידית בדמות תפילה.

במהלך יום האתמול המארגנים נפגשו עם נציגי המשטרה, שנערכים להגעה של לפחות חצי מיליון משתתפים.