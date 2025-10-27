המפלגות החרדיות צפויות לתמוך ביום רביעי בקריאה טרומית לחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

בתמורה, הקואליציה תאשר היום במליאת הכנסת פיצול להצעת חוק הנוגעת להרחבת סמכויות בתי דין הרבניים במזונות.

מדובר בהצעת החוק של ח"כ שמחה רוטמן, שנועדה לפצל את תפקיד היועמ"שית לשלושה נושאי משרה - יועץ משפטי, תובע כללי ומייצג המדינה בכל הערכאות.

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה מתנגדת למהלך, ובחוות דעת שהעבירה לממשלה עוד במושב הקיץ קבעה: "קיים חשש כבד לקיומם של אינטרסים אישיים בקידום ההצעה לחברי כנסת ולחברים בממשלה שנגדם מתנהלות חקירות פליליות או מתנהלים הליכים פליליים, לרבות ראש הממשלה עצמו".