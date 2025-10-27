ח"כ קרויזר ציטט ראשי רשויות בדיון על הסתה לטרור ערוץ כנסת

דיון סוער התקיים היום (שני) בוועדת הפנים של הכנסת, בראשות ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), ועסק בהתבטאויותיו של ראש עיריית עראבה, אחמד נסאר.

קרויזר ציין כי נסאר כינה את מדינת ישראל "אויב שפל וברברי" וקרא ל"המשך המאבק", במהלך אירוע לציון מאורעות אוקטובר 2000.

במהלך הדיון חשפה נציגת המשטרה, לין לינור ירוחם מחטיבת החקירות, כי המשטרה השלימה את עבודתה בתיק ומעבירה את ההמלצות לפרקליטות היום.

נציגת פרקליטות המדינה, טלי, השיבה: "זה לא הגיע עדיין אלינו, זה בבחינה של המשטרה ואנו ניתן את הדעת בנושא כשזה יגיע אליהם".

במישור המנהלי, נציג משרד הפנים הודיע כי המשרד הקים ועדה מיוחדת לבחינת צעדים נגד נסאר, לרבות עצירת תקציבים לעיריית עראבה. "ראשי רשויות שמסיתים לטרור אינם יכולים לשמש כראשי ערים", אמר.

בדיון נמסרה תגובתו של ראש העיר נסאר כפי שנשלחה למשרד הפנים: "מדינת ישראל לא האויב שלי, זו מדינתי, ולא התייחסתי למדינת ישראל כאויב שלי. אני מחנך לשותפות וחיים משותפים במסגרת החוק. הדברים שאמרת הם לא נכונים".

העימות החריף כאשר ח"כ סעיד בן סעיד (תע"ל) טען להגנת נסאר: "אני הייתי בבית הקברות שמעתי את כל הדברים של ראש העיר. ראש העיר לא הסית, הוא התייחס לבן גביר ועל זה הוא התייחס".

ח"כ קרויזר דחה את דבריו בזעם: "על מי אתם עובדים? הוא התכוון למדינת ישראל ואתה עומד לידו ושומע שהוא אומר דבר כזה - זו תמיכה והסתה לטרור שאתה שותף לו".

בהמשך הדיון ציטט ח"כ קרויזר פניות שהגיעו אליו מראשי רשויות מקומיות ברחבי הארץ, שאמרו:

בסיום הדיון אמר ח"כ קרויזר: "אנו לא ניכנע ונמשיך במאבק נגד מי שמסית לטרור. אנחנו נעבוד כאן בוועדה ונדאג שהפרקליטות לא תפתח בחקירות רק נגד אנשי ימין בצורה מהירה ותפעיל הטייה ברורה נגד צד מסוים, מה שיוביל אותנו לדיקטטורה".

עוד קרא למערכת אכיפת החוק: "אנו נילחם שהפרקליטות תזדרז ותעמיד לדין את תומכי הטרור, כשיש סכנה לדמוקרטיה זה תפקידנו להגן על המדינה".