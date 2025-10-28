אחרי תקופה קשה ומורכבת שעבר עם ישראל, הביקוש לאנשים שיכולים ללוות, להקשיב ולהרים - רק הולך וגובר.

נתוני הרבעון השלישי של 2024 מצביעים על עלייה של 20% בצריכת תרופות נגד חרדה, כאשר כ־10% מהישראלים משתמשים בהן באופן קבוע.

בימינו חרדה כבר לא נתפסת כמשהו יוצא דופן או חריג. היא הפכה לדבר שכיח. אנשים חיים במתח יומיומי, לחץ, דאגות בלתי פוסקות - והם כבר התרגלו לזה. מה שבעבר נחשב לבעיה - הפך למציאות רגילה. טיפול נפשי הוא לא מותרות - הוא מחויב במציאות של ימינו.

ובהקשר הזוגי - כמחצית מבנות הזוג הנשואות למשרתי המילואים דיווחו כי הקשר הזוגי נפגע במלחמה. זהו מספר בלתי נתפס - ובעיקר קריאה דחופה עבורנו.

רק פסיכולוגים ועובדים סוציאליים יכולים לעזור? יש תחומים שכן, אבל ברוב המקרים - ממש לא.

לתפיסתנו, גדולי ישראל כמו הרב קוק, רבי נחמן, הרב אשלג, הרמב"ם, הרמח"ל ורבים אחרים שחיו לפני מאות ואלפי שנים, הבינו את נפש האדם טוב יותר מהרבה פסיכולוגים מודרניים.

לא עוד קורס - אלא קהילה, תהליך עומק, ודרך חדשה לחיים

הם דיברו על כוחות הנפש - רצון, מחשבה, דמיון, רגש, דיבור, מעשה - בעומק שכמעט לא קיים בעולם האקדמי. השילוב בין הידע העמוק שלהם לבין כלים מודרניים הוא שילוב מנצח.

והיום, יש מי שלוקח את הכלים העתיקים האלו ומחזיר אותם לחיים- משה שרון ואהרון דרמון מכשירים מאמנים ומטפלים ברוח היהדות ומציעים מסלול ייחודי שמשלב:

🔹 תהליך אישי עמוק

🔹 הכשרה מקצועית ברמה גבוהה

🔹 שליחות אמיתית - להפוך את התורה והחכמה היהודית לחלק מהעבודה שלך

משמעות לפני פרנסה

הדור שלנו מחפש יותר. לא רק מקצוע, לא רק פרנסה - אלא דרך. דרך שמשלבת משמעות, כלים, חיבור פנימי ורצון להשפיע באמת. יותר ויותר אנשים - נשים וגברים, צעירים ומבוגרים - מבינים שיש להם מה לתת לעולם, רק חסר להם הכלי הנכון.

והשאלה שהם שואלים את עצמם: איך אפשר להפוך את הרגישות, ההקשבה והיכולת להבין את נפש האדם - למקצוע של ממש?

ההכשרה הקרובה נפתחת ב־16.11 - זה הרגע שלך לעשות שינוי אמיתי

הכשרה שמבוססת על נשמה

הכשרת "טוב ומטיב", שפותחה על ידי הסופרים, המטפלים והמרצים משה שרון ואהרון דרמון, שונה מכל מה שהכרתם:

• שילוב עמוק בין תורת הנפש היהודית לבין כלים טיפוליים מודרניים מעולם האימון, הדמיון הנובע, ה־NLP ועוד

• למידה חווייתית, מעשית, שמובילה לתוצאה ברורה - מטפל או מאמן עם זהות מקצועית ומסוגלות אמיתית

• הכשרה שנתית או דו־שנתית לבחירתכם כולל פרקטיקום וליווי צמוד

• קהילה תומכת וצומחת שמלווה גם אחרי סיום הלימודים

"לא רק לומדת - אלא גם משתנה"

"בימים אלו אני מסיימת הכשרת מאמנים בשיטת 5 הרבדים… קורס מלא בשפע של כלים מעשיים, רגשיים ורוחניים. כמי שלמדה לא מעט קורסים, אני יכולה להעיד שזה הקורס הטוב ביותר בארץ. עברתי בו תהליך אישי עמוק, והרגשתי סוף סוף שאני לא רק לומדת - אני משתנה". (א.מ - בוגרת הקורס)

וסיפור כזה חוזר שוב ושוב - על גברים ונשים מכל הרקעים: אנשי חינוך, יועצים, אמהות, בוגרי ישיבות - שבאים ללמוד… ויוצאים עם דרך חדשה לחיים. לא רק ידע - קהילה עם שפה משותפת, הקורס אינו רק מקצועי - הוא גם אנושי.

כלים טיפוליים מודרניים. עומק יהודי עתיק. הכשרה אחת שמחברת בין העולמות

בוגרים מספרים על קשרים אמיצים, תחושת שייכות עמוקה, קבוצה שהופכת למשפחה: "זה לא עוד קורס - זו משפחה. הרגשתי עטופה, מובנת, ומאותגרת בצורה חיובית. כל שיעור פתח לי צוהר חדש לעצמי ולאנשים סביבי".

בוגרי ההכשרה צילום: טוב ומיטיב

למי זה מתאים?

למי שמרגיש קריאה לעזור - אבל רוצה לעשות את זה נכון

למי שמחפש מקצוע עם נשמה - לא רק תעודה

למטפלים, מחנכים, מדריכים ויועצים - שרוצים כלים אמיתיים ועמוקים

למי שמרגיש שהשליחות שלו קוראת - וזה הזמן לענות לה

ומה עכשיו?

מעל אלף בוגרים כבר עשו את הצעד - ועובדים היום בעשייה שיש בה לב, שליחות ופרנסה. אם גם אתם מרגישים שזה מדבר אליכם - אל תדחו את ההחלטה.

ב־16.11 בתל אביב ובמקביל בזום (בשעות הבוקר) תפתח הכשרת מאמנים ומטפלים- הירשמו עכשיו!



באותו היום, ב־16.11, בשעות הערב תיפתח גם הכשרת מאמנים זוגיים- הירשמו עכשיו!

לתיאום שיחת ייעוץ עם מזי, יועצת הלימודים: 055-5561722