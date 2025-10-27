רוחמה הרשקוביץ, אימו של איש החינוך ולוחם המילואים רס"ם (במיל') יוסי הרשקוביץ ז"ל, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה לפני כשנתיים, שיתפה בתמונה אישית ומרגשת שקיבלה ממשפחת מור.

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, שלח לה צילום ובו נראה איתן מצטלם כשבידיו דגל ישראל, ועליו מופיעה תמונתו של יוסי ז"ל לצד משפט שכתב.

על גבי הדגל נכתב: "איך אני מכל רגע ורגע יכול לתת יותר למען העם והמדינה, אוהב ומתגעגע, יוסי". מור האב הוסיף בהודעה וכתב: "תודה לכם מכל הלב, אנחנו אתכם תמיד".

בסוף החודש ימלאו שנתיים לנפילתו של הרשקוביץ, תושב היישוב גבעות שבגוש עציון, שנפל במסגרת מבצע "חרבות ברזל". הרשקוביץ, בן 44 במותו, שירת במילואים ולקח חלק בלחימה למרות גילו. הוא הותיר אחריו את רעייתו הדס וחמשת ילדיהם.

יוסי היה מנהל תיכון "אורט פלך בנים" בירושלים, מוסד חינוכי בן כ-600 תלמידים. עמיתיו ומכריו תיארו אותו כאיש חינוך מעולה, מנהיג ערכי ודמות נערצת על תלמידים והורים כאחד.

יוסי השאיר אחריו מכתבים אישיים שכתב לאשתו הדס, לילדיו ולהוריו - רוחמה ויעקב. את מכתבו להוריו, פרסמה המשפחה.

"אבא ואמא, מה שלומכם? ב"ה אני בסדר גמור ובחסדי ה' זוכה לקחת חלק בלשמור על עם ה' המושפל, שכעת יכול להתחיל להרים ראש אל מול כמות ההרס והחורבן שהמנוולים הנאצים חווים כעת. לא פשוט להיות שם בעורף. אני מרגיש שהתפילות שלכם עליי מסייעות המון והזכויות הרבות שלכם מגינות עליי. המשיכו להתפלל בכל הכוח כי ניסים גדולים קורים כאן. חינכתם אותי לתת מבלי לקחת ולא מתוך הרגל, וב"ה אני זוכה להיות חלק מעם מדהים ומאנשים מדהימים שנותנים את כל הנשמה למען העם".

עוד כתב: "כמה לשון הרע נאמר על העם הזה בשנה האחרונה וכמה הכול שקר וכזב. כולנו כאן נלחמים כתף אל כתף וכולם כאיש אחד בלב אחד. התחושה היא כמו במעמד הר סיני. אני שמח שחינכתם אותי כך והתוויתם לי דרך בה השאלה היא לא מה מגיע לי אלא איך אני בכל רגע ורגע יכול לתת יותר למען העם והמדינה. אוהב ומתגעגע, יוסי".