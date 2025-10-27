הלוחם אלקנה לוי שנפצע קשה בפעילות מבצעית בעזה, איבד את שתי רגליו וספג פגיעה בעינו, סיפר על ההתמודדות היום יומית ועל האמונה בקב"ה בכל התהליך.

בסרטון שצולם במיוחד עבור ישיבת ירוחם, בה הוא לומד בשיעור ה', סיפר לוי: "בפעם הראשונה שאמרתי תודה על זה שאני חי, תהיתי לרגע - על מה אתה אומר תודה? גיליתי שיש בנו מדרגת חיים שמקננת בנו ודוחפת אותנו לחיות. אהבתי את הרגליים שלי, השתדלתי לעייף אותם, עכשיו אני לא אוכל לעייף אותם".

לוי שיתף גם ברגעים הלא פשוטים מהשגרה: "אני הכי אוהב את המבטים של ילדים קטנים, הם היחידים שלא מסננים מילים. אז למי שאני מצליח לגשת - אני אומר לו - אתה צודק, זה לא אמור להיראות ככה".

הוא התייחס לרגע הפציעה ולבחירה איך להמשיך: "ביום שלישי, כ"ה בתמוז, התפוצצתי למצב שבו אין לי שתי רגליים - אני יכול להתעסק בלמה אין לי רגליים ולשכב בטיפול נמרץ - ואפשר לקום שאין לי רגליים ובעדינות לנסות ללמוד לחיות משם".

על האמונה והתקווה אמר לוי: "לא פתחתי שעון לקב"ה למתי יהיו לי רגליים, ואני אומר בכנות - והאם יהיו לי רגליים. אני מקווה שזה יהיה עוד חלק מהחיים שלי".