ערב מוזיקלי מיוחד נערך בישיבת טל ישראל בהשתתפות הזמר והיוצר עמיחי פלסר. האירוע התקיים במתחם הישיבה, במעמד ראש הישיבה, הרב חנן אדלשטיין, ותלמידי בית המדרש.

במרכז הערב בוצע השיר "שלח אורך" מתוך פרק מג' בתהילים, בלחן מקורי שחיבר הרב אדלשטיין. את הביצוע הובילו פלסר ובני הישיבה, בשירה משותפת ובליווי כינור בביצוע אהוד שאואט.

העיבוד המוזיקלי נערך על ידי ערן קליין, וההפקה כולה נוהלה על ידי קבוצת "מקהלות עם", אשר גם העלתה את קליפ הביצוע לרשת.

הזמר עמיחי פלסר שיתף בתחושותיו לאחר האירוע, ואמר, "היה מרגש לשיר עם תלמידי הישיבה שפתחו את הלב ואת הקול. המילים של דוד המלך מקבלות עומק חדש כששרים אותן יחד".