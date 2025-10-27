הבחירות לרבנות היישוב סביון, שהיו אמורות להתקיים ביום חמישי הקרוב, נדחו לאחר שיו"ר ועדת הבחירות, הרב מיכאל עמוס, נמנע מלכנס את הוועדה כנדרש.

הדחייה באה לאחר שבג"ץ דחה עתירה שהגישה עמותת "חוקתי חרדים למדינה ולשלטון הציבורי", בטענה שהרכב הוועדה אינו מייצג את העדה הספרדית ואת חב"ד. בג"ץ קבע כי "אין בטענות העותרת ראיות המצביעות על כך שהנציגים שנבחרו אינם משקפים את אוכלוסיית המקום".

למרות החלטת בג"ץ, הודיע יו"ר הוועדה, ללא נימוק, כי לא יכנס את הוועדה. במכתב שנשלח בהמשך נימק את החלטתו בטענות נוספות לאי ייצוג - אותן טענות שכבר נדונו ונדחו בפסק הדין.

בעקבות ההתפתחויות עתרה מועצת סביון לבג"ץ בבקשה לחייב את כינוס הוועדה ולקיים את הבחירות כסדרן.

עמדת משרד הדתות תמכה בעמדת המועצה, אך ציינה כי "קיים קושי ממשי לקדם את הליך הבחירות ולקיימן במועד שנקבע" בשל הימנעות היו"ר מהכינוס.

בשבוע שעבר נתן בג"ץ החלטה ולפיה הבחירות יתקיימו בהקדם, בהתאם להתחייבות המדינה, והמשרד לשירותי דת התחייב לעדכן את בית המשפט עד לתאריך 30 באוקטובר.

ממועצת סביון נמסר, כי היא תפעל לכך שההתחייבות תיושם והבחירות יתקיימו בהקדם ובאותה מתכונת.