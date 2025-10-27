שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (שני) את המלצת צה"ל שלא להאריך את המצב המיוחד בעורף, שהוחל בדרום הארץ ונמצא בתוקף עד מחר.

ההחלטה מסמנת את הסרתו של המצב המיוחד בעורף, לראשונה מאז תחילת המלחמה ב-7 באוקטובר. היא תיכנס לתוקפה החל ממחר.

כ"ץ מסר, "החלטתי לאמץ את המלצת צה"ל ולהסיר לראשונה מאז ה־7 באוקטובר את המצב המיוחד בעורף. ההחלטה משקפת את המציאות הביטחונית החדשה בדרום הארץ שהושגה הודות לפעילותם הנחושה והעוצמתית לאורך השנתיים האחרונות של לוחמינו הגיבורים מול ארגון הטרור חמאס".

עוד הוסיף כ"ץ, "לצד השבת כל החללים החטופים, אנחנו מחויבים לחלוטין למימוש כל יעדי המלחמה שהוגדרו - ובראשם פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה. נמשיך לפעול בעוצמה ובאחריות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל בכל גבולותיה".