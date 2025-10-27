העימות בוועדה ערוץ כנסת

מהומה פרצה היום (שני) במהלך דיון בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, לאחר כניסתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

חברי אופוזיציה תקפו את השר בעקבות עדויות חטופים מהשבי, שלפיהן ארגון חמאס הפעיל נגדם אלימות בעקבות החמרת תנאי הכליאה של אסירים ביטחוניים - מדיניות שבן גביר הוביל.

העימות הגיע לשיאו כאשר השר בן גביר הטיח בחברת הכנסת נעמה לזימי, "לכי להיות דוברת חמאס", ובהמשך פנה לחברי האופוזיציה שישבו בוועדה ואמר, "אתם כולכם דוברי החמאס".

בתחילת דבריו אמר בן גביר: "בפתח הדברים, אני רוצה להגיב על איזשהו קמפיין שיש נגדי כרגע. אני רואה שהתקשורת הישראלית שמאמצת את הנרטיב של החמאס, ומנסה לסייע לארגון הזה הפעם עם איזשהו פייק שהחמאס גילה קשיחות בגלל איתמר בן גביר, בגלל השינויים שעשיתי בבתי הכלא".

הוא הדגיש: "אני גאה בשינויים שעשיתי בבתי הכלא. 30 שנה אתם התנהגתם כלפי המחבלים בהתרפסות - אתם הפכתם את בתי הכלא לקייטנות, הפכתם את בתי הכלא למלון הכול כלול. 30 שנה התרפסתם בפני כל המחבלים. בא איתמר בן גביר ושינה את כל המשוואה שאתם יצרתם".