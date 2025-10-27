סדנת הבריאות השמינית של "אמחייה", בהובלת הרב עמי פייקובסקי, תיערך בין התאריכים 23-27 בנובמבר 2025 במלון ניר עציון ריזורט, ומיועדת למשתתפים מכל רחבי הארץ המבקשים לעצור רגע, להתחדש ולחולל שינוי באורח חייהם.

הסדנה תכלול חמישה ימים של תהליך תזונתי מונחה, ניקוי רעלים, סדנאות והרצאות מקצועיות, ליווי אישי, תפריט גורמה טבעוני טרי, מוזיקה לנשמה ומרחב לניקוי והתחדשות פנימית. הדגש, כך מדגישים המארגנים, הוא על תהליך עמוק מתוך חיבור לערכים ולמשמעות.

הזמן שלך להתחדש - עם הרב עמי פייקובסקי וצוות מומחים מהשורה הראשונה

"הזמן שלך להתחדש", נכתב בקריאת ההצטרפות לסדנה. לדבריהם של אנשי הצוות, הסדנאות הקודמות הביאו לתוצאות מדידות בקרב משתתפים, לרבות שיפור במדדי לחץ דם, רמות סוכר וכולסטרול, לצד עלייה בתחושת החיוניות, איכות השינה והאיזון הרגשי.

"בסוף כל סדנה אנחנו שומעים עדויות מרגשות. אנשים מספרים על תקווה חדשה, על שינוי עמוק בחיים", אומרים בצוות ההדרכה של הסדנה.

סדנת הבריאות של “אמחייה” צילום: יח''צ

לצד הרב עמי פייקובסקי, מנחה הסדנה ומוביל תחום הבריאות הטבעית בגישה יהודית, ישתתפו גם מרצים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה:

הרב יובל הכהן אשרוב - מרצה אורח, מומחה לבריאות טבעית ורפואה הוליסטית.

ד"ר רחלי שפירא - חוקרת בכירה במחלקה האונקולוגית בבית החולים שיבא, עם ניסיון של למעלה מ-35 שנה.

אורי עתריה - מומחה בינלאומי לבעיות יציבה, גב וצוואר.

לירן דה-מאיו - מרצה צעיר ומוערך בתחום שינוי הרגלי תזונה ואורח חיים.



תפריט גורמה טבעוני טרי בסדנאות צילום: יח''צ

בסדנה משולבים תכנים עיוניים לצד חוויה מעשית וליווי אישי, ומטרתה ליצור תהליך בריא, מחבר וארוך טווח. "זו הזדמנות לעצור את המרוץ, להתבונן פנימה ולהתחיל מחדש", אומרים המארגנים.

הסדנה תתקיים ב23-27 בנובמבר 2025 במלון ניר עציון ריזורט.

5 ימים. חיים חדשים. ההרשמה בעיצומה - אל תחכו לרגע האחרון

לפרטים והרשמה טלפונית: 055-211-9918