נער בן 17 נדקר היום (שני) במהלך קטטה בבית ספר בכפר קרע.

חובשים ופראמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי במקום וביצעו בו פעולות החייאה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים במצב אנוש עם פצע דקירה. מאוחר יותר נקבע מותו.

חובשי רפואת חירום במד"א בדר אגבאריה ומתי כרמי סיפרו, "הובילו אותנו אל הנער ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פצע מדקירה בגופו. התחלנו מיד בהענקת טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ופעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו אנוש".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות קטטה בבית ספר בכפר קרע, במהלכה נדקר קטין באורח אנוש. שוטרי מרחב מנשה מתחנת עירון הגיעו למקום, החלו בסריקות, ואיתרו תוך זמן קצר את החשוד בדקירה - קטין, תלמיד בית הספר. הוא נעצר ונחקר בתחנת המשטרה".

בסיום החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו של החשוד בהתאם לממצאים ולצרכי החקירה.