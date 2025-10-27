במהלך ראיון לרשת BBC הצהיר המלך הירדני עבדאללה כי ירדן לא תשלח כוחות צבא לעזה, גם במקרה שיושג הסכם הפסקת אש בין ישראל לחמאס.

לדבריו, אף מדינה לא תהיה מוכנה לשלוח חיילים "לאכיפת שלום", אלא רק כדי לתמוך בשמירת הסדר לאחר שחמאס יתפרק מנשקו.

"מהו המנדט של כוחות הביטחון בתוך עזה? אנחנו מקווים שזה יהיה שמירת שלום, כי אם זה אכיפת שלום - אף אחד לא ירצה לגעת בזה", אמר המלך עבדאללה.

לדבריו, ירדן ומצרים מוכנות לקחת חלק באימון כוחות ביטחון פלסטיניים, אך לא לשלוח בעצמן חיילים לשטח הרצועה. "שמירת שלום היא שאתה יושב שם ותומך בכוח המשטרה המקומי, הפלסטינים, שירדן ומצרים מוכנות לאמן במספרים גדולים. אבל זה לוקח זמן", ציין.

עוד הוסיף, "אם אנחנו צריכים להסתובב בעזה ולפטרל עם נשקים, זה מצב שאף מדינה לא תרצה להיות מעורבת בו. אנו לא נשלח כוחות ירדניים לעזה, משום שירדן קרובה מדי מבחינה פוליטית למצב".

כשנשאל האם הוא מאמין שחמאס יפרק את נשקו ויוותר על מעורבות בשלטון ברצועה, סירב להתחייב ואמר, "אני לא מכיר אותם, אבל אלה שעובדים קרוב מאוד אליהם, קטאר ומצרים, מרגישים אופטימיים מאוד שהם יעמדו בכך. אם לא נפתור את הבעיה הזו, אם לא נמצא עתיד לישראלים ולפלסטינים ומערכת יחסים בין העולם הערבי והמוסלמי לישראל, אנחנו נידונים לכישלון".