הרב יעקב אריאל, מבכירי רבני הציונות הדתית, בעבר רבה של רמת גן, סבור כי התבטאותו של הרב יצחק יוסף כלפי הרב תמיר גרנות הם בגדר פליטת פה מקרית, שמן הסתם הרב יוסף מצטער עליה.

"מדובר באדם גדול ובפוסק גדול, תלמיד חכם עצום, הראשון לציון", מדגיש הרב אריאל ומוסיף כי מדובר ב"מילים שאני לא בטוח שהוא לא מצר עליהן".

"קורה שאדם פולט מילים שלא היה ראוי לומר אותן, והוא בעצמו מצטער שאמר אותן", חוזר הרב ומציין שוב את גדולתו של הרב יוסף בתורה ובהלכה, ועם זאת "יש לפעמים תקלות שאדם נכשל בלשונו. זו תקלה בלשונו", אומר הרב.

לשאלה אם אין הדברים מהווים פגיעה בכלל בית המדרש של הציונות הדתית, משיב הרב אריאל בשלילה ומקפיד שלא לראות בהתבטאות יותר מכך. "אני חושב שהוא מצטער על מה שהוא אמר", שב והעריך.