עשרה בני אדם יתייצבו היום (שני) בפני בית המשפט הפלילי בפריז, לאחר שהואשמו בהטרדה מקוונת והפצת שמועות שקריות הנוגעות למגדרה המיני של בריז'יט מקרון, רעייתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון.

ההליך המשפטי מגיע לאחר שבני הזוג מקרון הגישו בסוף חודש יולי תביעת דיבה בארצות הברית, בטענה להטרדה ממושכת והפצת שקרים שלפיהם בריז'יט מקרון "נולדה כזכר". לדברי בני הזוג, מדובר ב"שקרים הרסניים".

כתב התביעה טוען כי אחת מהאחראיות להפצת השמועה היא קנדיס אוונס, בעלת פודקאסט המזוהה עם הימין האמריקאי, שלדבריהם שימשה מגבר עולמי לטענות. "הראיות מפריכות בבירור את הנרטיב הגרוטסקי הזה, שהפך לקמפיין של השפלה עולמית ובריונות בלתי פוסקת בקנה מידה עולמי", נכתב.

על פי פרקליטות פריז, עשרת הנאשמים - שמונה גברים ושתי נשים בגילאי 41 עד 60 - מואשמים גם בהפצת "הערות זדוניות רבות בנוגע למגדרה ומיניותה של בריז'יט מקרון", ואף השוו את פער הגילאים בינה לבין בעלה להאשמות חמורות.

עורך דינם האמריקאי של בני הזוג מסר כי בכוונתם להציג ראיות מדעיות ותיעוד חזותי כדי להפריך את הטענות. אם יורשעו, עלולים הנאשמים להישלח לעד שנתיים מאסר בפועל.