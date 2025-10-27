הכינוס ה-33 של ועידת רבני אירופה, שתוכנן להתקיים בתחילת חודש נובמבר בעיר באקו שבאזרבייג'ן, בוטל לאחר שהתעוררו חששות ביטחוניים ממשיים.

בשבועות האחרונים עלו ברשתות החברתיות קריאות עוינות מצד אזרים המתגוררים בטורקיה ובאיראן, שהתנגדו לקיום האירוע בבאקו.

גורמים המעורבים בארגון הכנס ציינו כי התקבלה גם התרעה קונקרטית, ובעקבותיה נערכה התייעצות בין מארגני הוועידה לרשויות המקומיות. בסיומה הוחלט לדחות את הכינוס ולקיימו במועד ובמקום אחר.

לכנס היו אמורים להגיע בין היתר הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, הרבנים הראשיים לישראל, וכן השרים עמיחי שיקלי ועמיחי אליהו.

מוועידת רבני אירופה (CER) נמסר: "ועידת רבני אירופה מודיעה בצער רב כי אנו נאלצים לדחות את כנס ועידת רבני אירופה ה-33, וכן ציון הולדת 70 שנה לוועידה, שתוכנן להתקיים בשבוע הבא בבאקו מסיבות שאינן תלויות בנו. נציגי הועידה יהיו בקשר עם המוזמנים והגורמים השותפים בימים הקרובים לצורך עדכון בדבר תוכנית אלטרנטיבית לכנס".

עוד נמסר: "ועידת רבני אירופה מודה לממשלת אזרבייג'ן על תמיכתה ועמידתה לצד הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, ומצפה להמשך עשייה משותפת בעתיד".

בהודעה שנשלחה למאות המשתתפים נכתב: "כבוד הרבנים והרבניות ואורחי הוועידה - לצערנו אנו חייבים להודיע כי מסיבות שאינן תלויות בנו, נאלצנו לדחות את הכנס המתוכנן לשבוע הבא בבאקו. משרדנו הראשי במינכן יהיה בקשר עם המוזמנים לגבי תוכנית חלופית".