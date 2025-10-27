קבוצת האקרים הנקראת "חזית התמיכה באמצעות סייבר" פרסמה סרטון וידאו נוסף המציג, לטענתה, מידע שהושג לאחר פריצה למחשבי החברה הישראלית MAYA. מדובר בחברה הפועלת בתחומי הפיתוח והייצור של מוצרים מכניים וחשמליים עבור התעשיות האזרחית, הרפואית והביטחונית בישראל.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", ההאקרים הצליחו להשיג מידע סודי הקשור למערכת ההגנה מבוססת הלייזר "קרן ברזל" (Iron Beam), וכן לאמצעי לחימה מתקדמים נוספים בהם עושה שימוש צה"ל.

בסרטון שפורסם, נראים מסמכים ותמונות הקשורים בין היתר לכלי טיס מאויש מרחוק המשמש לאיסוף מודיעין, מערכת הגנה אווירית, טיל שיוט, וכן מסמכים נוספים העוסקים בשיתופי פעולה בין ישראל לבין מדינות כמו אוסטרליה ומדינות באירופה.

כבר לפני מספר שבועות טענה קבוצת ההאקרים כי הצליחה להשיג מסמכים הכוללים תוכניות לפיתוח וייצור של ציוד צבאי חדש. ברקע הסרטון הנוכחי הוצגו תמונות של תכניות לשדרוג נגמ"ש M-113, אחסון כטב"מ מסוג הרמס 900, מדפסת תלת-ממד, ציוד אופטי, לוויין מתוצרת רפאל, מערכת קרן ברזל 450 ומערכות ירי נשלטות מרחוק.