אוגדה 99 בעזה דובר צה"ל

אוגדה 99, תחתיה פעלו שבע חטיבות בסדיר ובמילואים, השלימה את משימתה בצפון רצועת עזה לאחר ארבעה חודשי לחימה במרחב. במקביל, כוחות מאוגדה 252 נערכו מבצעית במרחב.

כוחות האוגדה השמידו מאות מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית, מתחמי לחימה ותשתיות טרור, הן מעל הקרקע והן מתחתיה, ופגעו בפעילות האויב וביכולות הלחימה שלו.

כוחות ההנדסה של האוגדה חשפו והשמידו תוואים תת קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר בצפון הרצועה.

במהלך מאמץ האש של האוגדה סוכלו מאות מבצעי טרור, ובכלל זה חמישה מפקדי גדוד ותשעה מפקדי פלוגות וסגני פלוגות בארגון חמאס. במסגרת פעילות משותפת של צה"ל והשב"כ, ובהובלת החטיבה הצפונית, חוסלו מחבלים ומפקדים בכירים שפעלו נגד הכוחות במרחב בית חאנון; בין המחוסלים נכללו שני מפקדי פלוגות בגדוד בית חאנון שתכננו עשרות פיגועים נגד כוחות צה"ל.

כוחות האוגדה לקחו חלק בהקמת ה"קו הצהוב" וכן במאמץ הסיוע ההומניטרי בצפון הרצועה, במקביל לפעילות הלחימה.