צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (שני) פנייה לבית המשפט, במסגרתה התריע כי אם קצב הדיונים במשפט לא יופחת - הם יבקשו להשתחרר מייצוגו של נתניהו.

הפנייה הוגשה בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, שלפיה ראש הממשלה יחל להעיד מהשבוע הבא, ארבעה ימים בשבוע - בימים ראשון עד רביעי.

עורכי דינו של נתניהו טענו כי אינם יכולים לעמוד בקצב של שלושה ימי דיונים שבועיים, וכי אם ההחלטה לא תשתנה - יבקשו להשתחרר מהייצוג.

מאחר ומדובר במשפט פלילי, פרישה של צוות ההגנה מחייבת את אישור בית המשפט.

עוד טענו עורכי הדין כי האתגרים הביטחוניים והמדיניים העומדים בפני המדינה אינם מאפשרים לראש הממשלה להעיד בקצב הנוכחי שנקבע.