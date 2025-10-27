ד"ר חיים סיון, בן 75 מקיבוץ זיקים, שהחל לאחרונה להתנדב כחובש רפואת חירום במד"א - ממשיך במקביל לעסוק בזואולוגיה ולחקור נחשים ארסיים.

"אני הייתי זקן השבט בקורס של מד"א", הוא מספר, "אבל להיות זואולוג דורש ממך לטפס ולזחול בדיונות - ולכן אני עדיין בכושר גם בשביל ההתנדבות באמבולנסים".

סיון עלה לישראל מאורוגוואי בגיל 19. הוא בעל תואר ראשון במדעי החיים מאוניברסיטת בן-גוריון, תואר שני בזואולוגיה מהאוניברסיטה העברית, ודוקטורט בפיזיולוגיה של בעלי חיים מבן-גוריון. במשך שלושה עשורים ניהל את הגן הזואולוגי בבאר שבע - שהפך לימים ל"מדבריום".

על השאלה איך בכלל מגיעים למקצוע הזה הוא עונה? "מילדות אני זוכר שהתעניינתי בבעלי חיים, אפילו בתיכון עשיתי בגרות בביולוגיה וכשעליתי לארץ אחרי שסיימתי את בית הספר, התחלתי ללמוד באוניברסיטה".

מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר הייתה נקודת המפנה בהחלטתו להתנדב. "באותה השבת, לא הצליחו המחבלים לפרוץ לקיבוץ שלנו תודות לכיתת הכוננות והלוחמים, אבל שמענו הרבה יריות, זה היה קרב קשוח. יום למחרת פינו אותנו מהקיבוץ ואני נסעתי לגור אצל הבת שלי. אחרי חודש וחצי חזרתי הביתה, והחלטתי להירשם לקורס של מד"א כדי שאם חס וחלילה יקרה מצב כזה שוב אני רוצה לדעת איך לעזור ולתת מענה".

"הוא שיתף: "המשפחה והחברים שלי מאוד מפרגנים לי על ההחלטה. כבר שנים שאני מנסה להדביק את הנכדים שלי בזואולוגיה, לפעמים הם יוצאים איתי לשדה ונהנים מטיול עם סבא, אבל פחות מתעניינים במחקר. אני מקווה שלפחות אצליח להדביק אותם ב'חיידק מד"א'".