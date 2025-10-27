שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התייחס היום (שני) בישיבת סיעת מפלגתו להתפתחויות המדיניות והביטחוניות, ואמר כי "המלחמה עדיין לא הסתיימה".

לדבריו, "יש הסכמים ויש ניסיונות לייצב את המצב, אבל המבחן האמיתי הוא ביישום. מדינת ישראל לא תאפשר שיקום של עזה כל עוד חמאס לא פורק לחלוטין - צבאית, שלטונית ומדינית".

סמוטריץ' הבהיר, "לא נאפשר הקמת ישות טרור מחודשת תחת כותרת של 'שיקום הומניטרי'. פירוז אמיתי הוא תנאי יסוד לשיקום, וכל ניסיון לעקוף זאת נדחה על הסף. ביטחון אזרחי ישראל קודם לכל".

לדבריו, "המלחמה הזו לא הייתה רק מבחן צבאי - היא הייתה מבחן לאומי, חברתי וכלכלי. ומי שנשא על כתפיו את עיקר הנטל הוא מעמד הביניים הישראלי - במילואים, בעבודה, בעסקים, במשכנתאות ובנטל הכלכלי. הוא הביא לנו את הניצחון, ועכשיו הוא צריך להיות הראשון ליהנות מפירותיו".

בהתאם לכך, סמוטריץ' הכריז כי בכוונתו להוביל הפחתת מיסים על הכנסות מעבודה כדי לעודד תעסוקה, להגדיל פריון ולהקל על משפחות עובדות. בנוסף, הוא ציין כי הממשלה תעודד עלייה לישראל באמצעות הטבות מס "דרמטיות", כהגדרתו, והוסיף: "זו לא רק מדיניות כלכלית - זו אמירה לאומית".

על הסכמי אברהם אמר סמוטריץ', "אנחנו מאמינים בשלום, אבל לא בכל מחיר. נרחיב את ההסכמים, נעמיק את שיתופי הפעולה, אך נתעקש על העיקרון הבסיסי: שלום תמורת שלום. שלום אמת שמבוסס על אמת, לא על שקר של הקמת מדינת טרור שתסכן את עתידנו ואת קיומנו. אף אחד - ואני מדגיש, אף אחד - לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים ומצטרף להסכמי אברהם. תמיד הושטנו יד לשלום, ואנחנו ממשיכים לעשות זאת. אבל לא נסכים שאף מדינה בעולם תציב לנו תנאים של חלוקת הארץ, של ויתור על חבלי מולדת, של התכחשות למורשת ולשורשים שלנו".

לסיום התייחס לתקציב הביטחון: "מערכת הביטחון תידרש להתייעלות ולחזרה לתקציב סביר. כן, התקציב יישאר גבוה יותר מאשר לפני המלחמה, וזה טבעי, אבל הוא לא יכול להמשיך לגדול ללא גבול. ביטחון כלכלי הוא חלק בלתי נפרד מביטחון לאומי".