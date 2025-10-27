נתניהו בטקס בבית הנשיא רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

בטקס שהתקיים הבוקר (שני) בבית הנשיא בירושלים, הוענקו תעודות הצטיינות ל-14 מעובדות ועובדי שירות הביטחון הכללי. את התעודות העניקו נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו, במעמד ראש השב"כ דוד זיני.

המצטיינים הגיעו ממגוון תחומים - מודיעין, מחקר, מבצעים, טכנולוגיה והנדסה - וכולם נבחרו בשל עשייה חריגה ברמתה, תחת אתגרי הביטחון הלאומי שפקדו את ישראל בשנה האחרונה.

נשיא המדינה הרצוג אמר בטקס: "המעמד הזה טומן בחובו איזה דיסוננס, איזו סתירה: בין חיים נאצלים של אנשי צללים, שעבודתם נעשית הרחק מאור הזרקורים, שההצלחות שלהם לרוב נותרות סמויות מן העין, שהאנשים והנשים הרבים מספור שחבים להם את חייהם - ככל הנראה לא ידעו זאת לעולם".

נתניהו אמר: "התרומה של השירות בסיכול למעלה מ-1,200 סיכולים היא בלתי נתפסת וגם לא מוכרת. משום שאם היו 1,200 פיגועים הייתם מבינים את זה, כל הציבור היה מבין את זה. אבל אנחנו הגענו למצב שיש את רמת ההתרעות הגדולה ביותר שהכרנו, ורמת הפיגועים שיוצאים אל הפועל ברמה הנמוכה ביותר שידענו. היום ישראל נחשבת, ולא בהגזמה, כמעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. שינינו את כל מאזן ההרתעה ומאזן הכוחות. עשינו זאת בזכות העמידה האיתנה קודם כל של העם שלנו, של הלוחמים שלנו, של המפקדים שלנו, בכל זרועות הביטחון וגם בהחלטות מושכלות שקיבלנו".

נתניהו סיפר: "כשאני מאשר את המבצעים הללו, אנחנו עומדים בחדר - אני יכול לתאר לכם את זה - זה חדר בערך בגודל הזה. אולם כזה. כל המערכות של השב"כ, כל המחשבים, כל בעלי התפקידים יושבים ליד העמדות שלהם. וניגש בחוץ צעיר, לא אגיד את שמו, ואני מסתכל לו בעיניים ואני שואל אותו: 'אתה תבצע את זה? אתה בטוח בביצוע?' ואני אומר לכם בתור זה שצריך לקבל את ההחלטה, אני מסתכל לו בעיניים - ואם הוא ממצמץ אפילו קצת, שוקלים פעמיים. ואם הוא בא ואומר בביטחון: 'ראש הממשלה, אני מסוגל. אנחנו נצליח בזה'. ככה אנחנו יוצאים לדרך, פעם אחר פעם. בגלל הביטחון הזה, בגלל הנחישות הזאת, בגלל המקצועיות הזאת, בגלל הגיבוי הזה, יצאנו ואתם הצלחתם להפתיע ולהדהים את העולם כולו".

זיני סיכם: "אתם שעושים בשקט ובצניעות מעל ומעבר, אתם החותרים למגע תחת אש, אתם המשפרים יכולות וטכניקות ללא לאות, אתם העושים זאת תוך שימת לב לזולת. אתם הזוכרים יום יום שעה שעה כי טובת העם והמדינה קודמת לטובתכם האישית. אתם אלו שאנו רוצים ללכת לאורם. תודה על היותכם מאחורי הצללים בעז ובענווה. תודה על היותכם מודל חי לסיסמת השירות 'מגן ולא יראה'".

בין מקבלי תעודת ההצטיינות:

א', ראש ענף אבטחת שטח במרחב דרום, נשוי ואב לשלושה. מאז ה-7 באוקטובר 2023, הוביל את אנשיו במשימות שטח מורכבות ומאתגרות. במסגרת תפקידו הגה א' רעיון מבצעי פורץ דרך, שבזכותו מומשו מבצעי חילוץ של גופות חללים חטופים שהובאו לקבר ישראל.

ג', מכהנת בתפקיד מודיעיני בתחום כריית המידע בזירת ישראל, נשואה ואם לשלושה. במסגרת תפקידה, הובילה את פרשיית סיכול תשתית כספי טרור ואמל"ח, שמקורם בחמאס תורכיה ויועדו לשטחי יהודה ושומרון לטובת פעילות טרור, וכן הייתה שותפה לפענוח פיגוע חמור בו נרצח אזרח ישראלי.

ד', ראש צוות חוקרים במרחב איו"ש, נשוי ואב לארבעה. מאז כניסתו לעולם החקירות, ד' היה שותף בצוותי חקירה משמעותיים ורגישים. בחודשים האחרונים הוביל פרשייה מרכזית במסגרתה סוכלה תשתית חמאס באזור חברון, שתכננה פיגועי תופת בשטח ישראל ומנתה למעלה מ-60 פעילים. במסגרת חקירת הפרשייה הוסגרו עשרות כלי נשק ואמצעי לחימה.

מ', ראש שלוחת דסק במרחב דרום, נשוי ואב לשלושה. במסגרת תפקידו, ניהל את מאמצי הסיכול של בכיר ארגון הטרור חמאס, מוחמד סינואר. מ' הוביל לשילובם של כלים מתחום הסייבר בעבודת הדסק, אשר סייעו לאיתור וסיכול בכירי חמאס ברצועת עזה.

נ', מהנדס באגף טכנולוגיות המידע, נשוי ואב לשניים. במסגרת תפקידו, מימש פרויקטים פורצי דרך שהביאו לקפיצות מדרגה משמעותיות אשר הפכו את השירות לחלוץ טכנולוגי ומוביל בעולמות הבינה המלאכותית. נ' תרם באופן משמעותי למיצוי החומרים שנתפסו במהלך הלחימה, באמצעות כלים טכנולוגיים יחודיים.

צ', סגן ראש יחידת המבצעים הטכנולוגיים, נשוי ואב לארבעה. לאורך כל המלחמה, צ' הוביל את ההיבט הטכנולוגי במבצעים מורכבים, בהם מבצעים לחילוץ חטופים מרצועת עזה.

ר', ראש ענף מחקר באיו"ש, נשואה ואם לשניים. במסגרת תפקידה, מובילה את העיסוק בסוגיות מחקריות מורכבות, אשר נמצאות בליבת העיסוק הביטחוני של השירות. ר' יזמה והובילה מודלים מחקריים להערכת איומים ומשמשת כמקור ידע בתחומי עיסוקה, בשירות ומחוץ לו.

מצטיינים נוספים שקיבלו את אות הנשיא: ד', מפיק בכיר במרחב שומרון. ח', רכז במרחב דרום. ל', ראש מדור ביחידה לאבטחת אישים. ל', ראש ענף תכנון שכר באגף משאבי אנוש. ר', ראש ענף במחלקת תפעול במטה הארגון. ב' וי', מאגף המבצעים המיוחדים.