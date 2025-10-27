יו"ר הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, חגי רזניק, פנה ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בדרישה להוסיף לחוק הגיוס הקרוב תיקון שיאפשר הכפלת הסיוע בשכר דירה לחיילים חרדים בודדים משוחררים.

במכתבו הדגיש כי כ-20% מהחיילים החרדים משתחררים ללא עורף משפחתי, ונאלצים להתמודד לבדם עם אתגרי החיים האזרחיים. לדבריו, "אנו צופים כי הנתון הזה רק ילך ויגדל ככל שיגבר גיוס החרדים, ולכן חובה להקדים ולתת מענה אמיתי כבר עכשיו".

הוא ציין כי כיום חייל בודד משוחרר מקבל סיוע חודשי של 1,000 ש"ח בלבד, סכום שלדבריו אינו מאפשר ביטחון דיורי מינימלי, "הטמעת הנושא בחוק הגיוס תהווה תמך מינימלי לחיילים שנתנו את הכול למדינה, וכעת מוצאים עצמם ללא עורף תומך וללא קורת גג".

רזניק, ששירת בעצמו כחייל ללא עורף משפחתי, הוסיף: "כמי שיצא מבית הוריו בצו שופט ושרת ללא עורף משפחתי, אני יודע היטב עד כמה הנושא הזה קריטי. חובתנו לדאוג שלא יישארו מאחור אותם צעירים שמסרו את שנותיהם הטובות למדינה, ועכשיו נדרשים לבנות חיים מחדש".

המכתב הועבר גם לשר הביטחון ישראל כץ, למנכ"ל המשרד אמיר ברעם, לדריקטוריון הקרן ולאל"מ (מיל') איל הנס, מנכ"ל הקרן וראש האגף.

רזניק הדגיש כי לצד התאמת מסגרות הגיוס לצרכים התרבותיים והדתיים, יש לבנות רשת ביטחון אזרחית ממשית לחיילים הבודדים: " יש להבטיח רשת ביטחון אזרחית אמיתית לחיילים הבודדים המשתחררים".