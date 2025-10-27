סרטו החדש של הבמאי והמפיק דורון ערן, "תהיה חזק" (STAY FORTE), יוצא לאקרנים בישראל וברחבי ארצות הברית, ומביא את סיפורם המטלטל של יותם חיים, אלון שמריז וסאמר אל טלאלקה ז"ל, אשר הצליחו להימלט משבי חמאס אך נהרגו בשוגג מאש כוחותינו.

הסרט מבוסס על תחקיר שנעשה בשיתוף עם משפחות ההרוגים, וכולל תסריט מקורי, צילומים במנהרות בגאורגיה, והפקה רחבת היקף.

הקרנת הבכורה תיערך בחודש הבא בסינמטק תל אביב, בהשתתפות משפחות החטופים ושחקני הסרט, ולאחר מכן יחל בהפצה רחבה בבתי קולנוע ברחבי הארץ.

במרץ הקרוב יופץ הסרט ב-100 בתי קולנוע בארצות הברית, כולל פרימיירה חגיגית בלוס אנג'לס. עוד לפני עלייתו לאקרנים, הוגש הסרט למספר פרסי קולנוע מרכזיים ובהם גלובוס הזהב, Spirit Awards ופרס גילדת השחקנים SAG.

בסרט משתתפים שחקנים בינלאומיים בהם סלמה בלייר, שהפכה לקול תומך במדינת ישראל מאז ה-7 באוקטובר, וכן ג'אד הירש - שחקן עטור פרסים, זוכה גלובוס הזהב ופרס הטוני, ומועמד לשני פרסי אוסקר.

את הדמויות הראשיות מגלמים שחר טבוך (יותם חיים), תומר מחלוף (אלון שמריז) ו-וואל חמדון (סאמר אל טלאלקה). בקאסט הישראלי ניתן למצוא גם את הרצל טובי, ג'וני ערביד, שחף קהלני, טליה צוקרמן ולני ערן בת ה-10, בתו של המפיק.

הבמאי דורון ערן מסר, "הפצת הסרט בפריסה רחבה בעשרות בתי קולנוע ברחבי ארה"ב, היא כלי מדהים אשר יסייע לחשוף ולקבע את אירועי השבעה באוקטובר, אל מול מכחישי האירוע אשר קולותיהם הולכים ומתרבים, והולכים ומתחזקים, ברחבי ארצות הברית. כוחו של הסרט הוא באמת אשר הוא מביא לעולם ואת סיפור גבורתם של שלושת החטופים אשר לצערנו לא יכולים לספר את סיפורם בעצמם".

יונתן שמריז, אחיו של אלון שמריז ז"ל, הוסיף, "מדובר בסרט מטלטל וכואב. אשר ממחיש עד כמה קרובים היו אחי אלון וחבריו לסוף אחר, טוב יותר. תומר מחלוף, שמגלם את דמותו של אחי, דומה לו להפליא, מה שהופך את הצפייה לחוויה מצמררת ומציאותית במיוחד".