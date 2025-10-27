שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעת הציונות הדתית לסערה שחוללה אמירתו על כך "שהסעודים ימשיכו לרכוב על גמלים", אמירה שבעקבותיה התנצל אתמול.

הוא תהה מדוע הביקורת לא כוונה כלפי סעודיה עצמה, שלדבריו פועלת בעקביות נגד ישראל: "איפה הייתם כשבמשך שנתיים הסעודים מאשימים את חיילי צה"ל ברצח עם ובהרעבה? כשהם תומכים בהליכים נגד ישראל בבתי הדין הבינלאומיים ובצווי מעצר נגד ראש הממשלה ושר הביטחון? זה מעליב פי אלף מאמירה לא מתוכננת ולא כל כך מוצלחת של שר אוצר במדינת ישראל".

עוד אמר, "הסעודים אמרו עלינו דברים הרבה יותר מעליבים. הם היו שותפים לאמירות אנטישמיות ואף אחד לא דרש מהם להתנצל. הם דורשים לקרוע את מדינת ישראל לשניים ורוצים להקים אצלנו מדינת טרור. אבל זה בסדר. להם מותר".

"אז הייתה לי אמירה לא מוצלחת, אוי ואבוי, העלבנו את הסעודים, מי ישמע, נורא ואיום", אמר סמוטריץ'.

על הסכמי אברהם אמר סמוטריץ', "אנחנו מאמינים בשלום, אבל לא בכל מחיר. נרחיב את ההסכמים, נעמיק את שיתופי הפעולה, אך נתעקש על העיקרון הבסיסי: שלום תמורת שלום. שלום אמת שמבוסס על אמת, לא על שקר של הקמת מדינת טרור שתסכן את עתידנו ואת קיומנו. אף אחד - ואני מדגיש, אף אחד - לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים ומצטרף להסכמי אברהם".

"תמיד הושטנו יד לשלום, ואנחנו ממשיכים לעשות זאת. אבל לא נסכים שאף מדינה בעולם תציב לנו תנאים של חלוקת הארץ, של ויתור על חבלי מולדת, של התכחשות למורשת ולשורשים שלנו".

לסיום התייחס לתקציב הביטחון: "מערכת הביטחון תידרש להתייעלות ולחזרה לתקציב סביר. כן, התקציב יישאר גבוה יותר מאשר לפני המלחמה, וזה טבעי, אבל הוא לא יכול להמשיך לגדול ללא גבול. ביטחון כלכלי הוא חלק בלתי נפרד מביטחון לאומי".